A FIA anunciou neste sábado, antes do terceiro treino livre para o GP da Holanda de Fórmula 1 que Kimi Raikkonen testou positivo para Covid-19 e está fora do resto do fim de semana em Zandvoort. Com isso, sua vaga na Alfa Romeo será ocupada pelo piloto reserva da equipe, o polonês Robert Kubica.

"A FIA, a Fórmula 1 e a equipe Alfa Romeo podem confirmar hoje que durante o teste PCR feito no fim de semana do GP da Holanda, Kimi Raikkonen testou positivo para Covid-19", anunciou o comunicado.

"Seguindo os protocolos de Covid-19, ele não participará do restante do evento. Todos os contatos foram informados".

Em um comunicado próprio, a Alfa Romeo disse que Raikkonen "não está exibindo sintomas e mantém o bom espírito".

"Ele foi imediatamente colocado em isolamento no hotel. A equipe fez uma investigação para listar qualquer contato próximo e não há expectativas de mais impactos para o restante do evento".

Robert Kubica, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Com isso, Kubica, que é o piloto reserva da Alfa, assumirá o cockpit, fazendo sua primeira participação desde a última corrida disputada pela Williams no final de 2019.

Kubica correu na F1 entre 2006 e 2010 antes do grave acidente que lhe deixou com sequelas na mão e braço direitos durante um evento de rally, que parecia por um fim à sua carreira na categoria.

Mas o polonês retornou à F1 com a Williams em 2019, passando uma temporada ao lado de George Russell, antes de assumir a vaga de reserva na Alfa Romeo no ano passado.

Em 2021, Kubica está disputando a European Le Mans Series, e ficou muito próximo de vencer as 24 Horas de Le Mans na LMP2 com a WRT antes do carro sofrer uma quebra nos minutos finais.

Ele já conduziu o C41 da Alfa Romeo neste ano em dias de teste, e usará seu número 88 no fim de semana. Kubica irá à pista já no TL3 deste sábado.

