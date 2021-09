Max Verstappen se livrou de uma possível punição por ultrapassagem sob bandeira vermelha durante os treinos livres para o GP da Holanda de Fórmula 1 na sexta-feira. O holandês foi convocado pelos comissários no início deste sábado para dar explicações sobre uma manobra feita em cima de Lance Stroll.

O caso aconteceu durante a primeira bandeira vermelha do TL2, quando Lewis Hamilton sofreu problemas com o motor de sua Mercedes. Imagens do caso mostravam que Verstappen estava em volta rápida, com Stroll andando mais devagar, quando ele passou a Aston Martin antes de tirar o pé do acelerador.

Após discussões com Verstappen e o diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, a FIA considerou que enquanto o holandês passou Stroll, isso aconteceu porque ele ainda não estava ciente da bandeira vermelha naquele momento.

O comunicado dos comissários diz: "O Sistema de Gerenciamento de Corridas indicam que a bandeira e luzes vermelhas foram iniciadas às 15h10min12s. Quando Verstappen passou o Painel Luminoso 14 (que é anterior ao ponto de ultrapassagem), ele não estava iluminado".

"Com Verstappen se aproximando da traseira de Stroll, a luz vermelha no volante de Verstappen foi ativada. Neste momento, a velocidade de Verstappen era 260 km/h e Stroll, 110 km/h, em um delta de 150 km/h. Neste momento, a telemetria mostra que Verstappen imediatamente tirou o pé do acelerador".

"É nossa conclusão que Verstappen tomou todas as ações razoáveis para cumprir com o regulamento, reduzindo imediatamente a velocidade de modo seguro na primeira oportunidade possível, mesmo antes da bandeira vermelha ou o luminoso vermelho estar visível para ele, e isso satisfaz os requerimentos do Código Desportivo".

Se Verstappen tivesse sido considerado culpado, ele acabaria recebendo uma punição de posições no grid de largada para seu GP de casa, em Zandvoort.

