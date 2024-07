F1: Ralf Schumacher assume relacionamento homoafetivo

O ex-piloto da Fórmula 1 Ralf Schumacher se assumiu homossexual neste domingo (14) através de um post em sua conta oficial no Instagram, com uma foto com seu parceiro, tornando-se o piloto de maior relevância dentro do automobilismo que já se assumiu gay.

"A coisa mais linda da vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem você pode dividir tudo", diz a legenda do post feito pelo ex-piloto.

Com 49 anos, Ralf foi casado com Cora Schumacher entre 2001 e 2015, tendo um filho chamado David que seguiu os passos do pai, chegando até a Fórmula 3 antes de mudar a trajetória de sua carreira para as corridas de GT.

Irmão mais novo de Michael Schumacher, Ralf acompanhou a trajetória do heptacampeão, iniciando sua carreira no automobilismo no começo dos anos 1990 antes de chegar à F1 em 1997, onde permaneceu até 2007. Em 182 corridas disputadas, ele obteve 6 vitórias, 6 pole positions e 27 pódios, tendo como melhor resultado dois quartos lugares no Mundial, em 2001 e 2002, ambos com a Williams.

Após sua saída da F1, Ralf foi para o DTM, onde correu até 2012. Desde então, ele atua como comentarista das transmissões britânicas e empresário da carreira do filho.

Oficialmente, Ralf se torna o primeiro piloto assumidamente gay da história da F1. Porém, Mike Beuttler, que correu na categoria nos anos 1970, pode ser considerado o pioneiro, apesar de nunca ter falado abertamente sobre sua sexualidade. Após encerrar sua carreira no esporte, o britânico se mudou para os EUA, onde faleceu em 1988 aos 48 anos, vítima da epidemia de AIDS.

