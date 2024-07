A Mercedes está executando um plano delicado para administrar o frenesi da mídia em relação ao seu piloto júnior de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, sendo ele promovido ou não da Fórmula 2 para 2025.

A carreira de Antonelli tem progredido a um ritmo considerável, enquanto o relacionamento próximo do italiano de 17 anos com o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, após sua entrada na Academia da equipe em 2019, há muito tempo o marca como uma futura estrela da F1.

Mas as expectativas em torno de Antonelli aumentaram muito com a decisão de Lewis Hamilton de deixar a Mercedes e se juntar à Ferrari em 2025 - em parte porque ele havia assinado um contrato de dois anos, 1+1 em 2023, que Wolff admitiu ter sido feito caso a Mercedes sentisse que precisava de flexibilidade para promover outro de seus juniores com o possível fim da carreira de Hamilton.

De fato, quando Hamilton fez seu anúncio em fevereiro, Antonelli foi rapidamente apontado como seu substituto mais provável, mesmo quando outros candidatos foram considerados, incluindo, posteriormente, uma surpreendente investida da Mercedes em Max Verstappen, da Red Bull.

As coisas mudaram nos meses seguintes, com a falta de resultados de Antonelli na F2 no início da temporada - incluindo sua ida aos boxes da Mercedes no dia seguinte à vitória de seu companheiro de equipe na Prema , Ollie Bearman, na corrida sprint da Áustria - aparentemente dando a Carlos Sainz esperanças renovadas de se juntar à equipe em 2025, com base nos comentários de Wolff..

Mas isso foi antes de Antonelli conseguir sua primeira vitória na F2 na complicada corrida sprint em Silverstone, no molhado.

Depois disso, ele enfrentou a imprensa da F1, ganhando respeito por admitir que sua vitória "era necessária" em sua primeira resposta em uma sessão na qual ele passou de reservado (com os braços cruzados, como um escudo, segurando o microfone) para aberto.

Sua explicação sobre como um carro de F1 "lhe dá muita confiança quando você o dirige, porque ele tem tanto downforce que você pode realmente forçá-lo" foi reveladora no contexto de como os pilotos mais jovens estão sendo promovidos com mais frequência para as principais categorias de monopostos.

Espera-se que eles "nadem", como Wolff havia dito repetidamente na mesma sala de coletiva de imprensa no dia anterior. Essa aparição na coletiva oficial da F2 foi apenas a segunda de Antonelli na temporada, depois que ele terminou em segundo lugar na classificação de Melbourne.

Além do intervalo de três meses e meio entre essas duas sessões, destacando mais uma vez que esta temporada da F2 tem sido bastante difícil para Antonelli e sua equipe Prema, ela também mostrou dois outros elementos.

O primeiro foi como ele parecia muito mais confiante após a vitória em Silverstone, onde, é claro, a alegria que a vitória proporciona não pode ser subestimada. Isso se relaciona diretamente com o segundo - a forma como a Mercedes vem preparando Antonelli para enfrentar a mídia e, ao mesmo tempo, protegê-lo dela.

Ciente de que precisava administrar cuidadosamente o ano de 2024 de Antonelli, além de considerar sua pouca idade em uma esfera que pode ser brutal, a Mercedes passou a controlar rigidamente suas aparições.

Em vez de permitir que seu piloto interaja e, até certo ponto, lide diretamente com entrevistas e conversas com a mídia no paddock da F2, como é comum - e como este repórter lidou regularmente com a estrela em ascensão da Ferrari, Charles Leclerc, em sua temporada de estreia na F2, onde conquistou o título em 2017, pessoalmente e por telefone - Antonelli foi mantido à distância daqueles que cobrem a categoria.

Curiosamente, apurado pelo Motorsport.com, o mesmo aconteceu com Bearman, da Ferrari, que, desde que sua promoção na Haas estava basicamente garantida, foi colocado regularmente em sessões de mídia da F1 pela equipe americana.

Mas a Mercedes também tem trabalhado paralelamente nos bastidores com Antonelli, dando-lhe treinamento de mídia. Como diz Wolff, a pressão sobre Antonelli "vai aumentar" se sua carreira progredir como esperado.

A Mercedes também está ciente de que, se ele for promovido para a equipe de F1, será imediatamente solicitado a fazer aparições regulares com seus patrocinadores de primeira linha e também a interagir diretamente com figuras importantes, como o CEO do Grupo Mercedes-Benz, Ola Kallenius, e o chefe da INEOS, Jim Ratcliffe.

O raciocínio por trás da estratégia da Mercedes é duplo: ao controlar as exigências de mídia de Antonelli na F2, ele pode se concentrar na adaptação a uma nova categoria e à sua temporada de alto risco, e protegê-lo também fecha o que pode ser um mercado de mídia feroz em seu país de origem.

O Motorsport.com apurou que, possivelmente, a Mercedes irá disponibilizar mais Antonelli para a mídia à medida que a temporada de 2024 avance, enquanto outros bons resultados na F2 lhe darão automaticamente mais tempo sob os holofotes.

Seu futuro na F1 permanece uma interrogação, com a Mercedes ponderando se ele está ou não pronto para se juntar a George Russell e substituir Hamilton em sua equipe de F1, podendo inclusive colocá-lo em outra equipe mais abaixo no grid (como Williams ou Alpine) ou mesmo mantê-lo na F2 em 2025.

Mas fica claro em outra de suas respostas na coletiva de imprensa em Silverstone - "nem sempre lido muito bem com pressão" - por que Wolff está impressionado com as habilidades mais amplas de Antonelli e não apenas com sua velocidade.

"O que eu gosto em termos de sua atitude - geralmente sua família, que sempre esteve próxima a ele - é a avaliação objetiva de uma situação, e isso é 'bom ou não bom o suficiente'", respondeu Wolff quando o Motorsport.com pediu sua opinião sobre como seu pupilo está lidando com todo o frenesi que o cerca em 2024.

"E não acho que a pressão prejudique em nada o desempenho dele no carro e a maneira como ele dirige. Você pode ver claramente que é um bom parâmetro com Ollie Bearman. Eles andam muito próximos. Ollie teve uma corrida obviamente muito boa na Áustria, e Kimi teve um problema de embreagem no domingo, na segunda corrida".

"Então, você tem que nadar. Isso é claro. Foi uma rápida progressão na carreira. Ele tem 17 anos. Não tem nem mesmo uma carteira de motorista para um carro de rua. E os melhores serão capazes de lidar com isso, com a quantidade de escrutínio e a pressão, e isso vai aumentar".

