A chegada meteórica de Franco Colapinto à Fórmula 1 criou um pequeno terremoto que ameaça abalar o grid de 2025, em meio à rumores que ligam o argentino às equipes Red Bull e RB.

O piloto de 21 anos tem impressionado desde que assumiu a vaga do norte-americano Logan Sargeant na Williams, tendo pontuado em duas das seis corridas que fez com a equipe de Grove. Embora Colapinto não tenha um assento em tempo integral para o próximo ano, James Vowles admitiu que o esquadrão estava trabalhando ativamente com as rivais para encontrar um lugar para o argentino no grid em 2025.

As especulações durante o fim de semana do GP do Brasil chegaram ao ponto de ligá-lo a uma vaga na Red Bull, como companheiro de equipe de Max Verstappen, assumindo o lugar de Sergio Pérez que apresenta uma temporada de dificuldades. O interesse em Franco foi confirmado pelos próprios executivos do time de Milton Keynes durante a etapa em Interlagos.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, visitou a hospitalidade da Williams durante a 'estadia' da F1 no Brasil - algo que não passou despercebido por quem estava presente no paddock.

Christian Horner, chefe da equipe Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Embora Colapinto esteja atraindo o interesse da Red Bull, permanece a dúvida sobre onde ele será inserido caso acabe se juntando à família de Milton Keynes. De acordo com outros rumores durante o fim de semana na capital paulista, o conselheiro da equipe, Helmult Marko, vê Liam Lawson como o melhor nome para ser o companheiro de Verstappen em 2025.

Nesse cenário, uma vaga na RB estaria disponível para Franco ao lado de Yuki Tsunoda. No entanto, as especulações sugerem que o plano de Horner é diferente. O chefe prefere promover o argentino diretamente ao assento ao lado do tricampeão mundial, o que significa que Lawson em 2025 estaria apto para fazer a primeira temporada completa na F1 correndo pela RB.

Christian estaria interessado neste cenário visando maximizar o potencial financeiro de Colapinto, cuja popularidade explodiu na Argentina e em toda a América Central e do Sul. No entanto, a mudança não seria isenta de riscos, dada a pouca experiência de Franco, que começou o ano na Fórmula 2.

Franco Colapinto, Williams FW46, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A visão de Horner também implicaria em não apoiar o trabalho da Academia de Pilotos da Red Bull, um programa que já foi muito próspero, mas que estagnou nos últimos anos. Para Marko, a possibilidade de promover Liam representa um retorno ao processo que, até uma década atrás, garantia que a equipe fosse capaz de obter sucesso de forma 'caseira'.

Colocar Colapinto ao lado de Verstappen depois de Sergio Pérez ocupar essa função por quatro temporadas seria um golpe para o programa de júniores e a equipe se veria na situação de manter os jovens na RB pela quinta temporada consecutiva. No passado, isso também foi influenciado pelo calibre dos pilotos, mas Lawson parece estar fazendo tudo o que precisa para ser um forte candidato.

No momento, entretanto, Franco ainda é um piloto da Williams. Vowles elevou bastante o nível de exigência para quem estiver interessado, com rumores afirmando que para tirar o argentino da equipe será necessário desembolsar U$20 milhões - cerca de R$114,8 milhões na atual cotação.

Jack Doohan, piloto reserva da equipe Alpine F1 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Além disso, o rumor mais recente, ventilado nesta semana, liga Colapinto à Alpine, apesar de a equipe ter confirmado oficialmente Pierre Gasly e Jack Doohan para 2025. Contudo, vale destacar que nem todas as escolhas foram feitas pela atual diretoria.

Endossando essa hipótese, a Alpine realizou um teste na última terça-feira no Catar com o carro de 2022. A atividade era destinada aos pilotos júniores Victor Martins e Jack Doohan, mas Gasly surpreendentemente também foi à pista. Alguns acreditam que a presença do francês foi um desejo da equipe para que eles tivessem um feedback sobre o desempenho de Doohan.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!