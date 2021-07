F1: Red Bull critica "lobby" de Wolff e penalidade "leve" a Hamilton

Lewis Hamilton venceu o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 deste domingo (18) após superar uma penalidade de dez segundos a ser paga no pit stop, por incidente com Max Verstappen na curva Copse. Os rivais se tocaram e o holandês levou a pior, indo com tudo na barreira de pneus e abandonando a corrida.

O resultado não foi bom para a Red Bull, que além de ver o britânico se aproximar ainda mais na luta pelo título, também teve a Mercedes colando nos construtores. As consequências deixaram a equipe austríaca em dúvida se a punição foi realmente justa e a influência da montadora alemã no julgamento.

"Não fez sentido", disse o chefe Christian Horner. "Para mim foi um movimento desesperado que felizmente não trouxe algo pior. Ele teve sorte de não ter acontecido a mesma coisa com [Charles] Leclerc."

"Eu vi que [Toto] Wolff [mandatário da Mercedes] estava fazendo lobby com os comissários, então fui me certificar de que nossa visão seria representada, porque não acho certo que um chefe de equipe possa fazer isso. A direção de prova deveria ser trancada para que não fosse influenciada e para mim era inaceitável que ele tivesse ido lá."

"Queria ter certeza de que havia uma opinião equilibrada, e não sob pressão a ponto de darem uma penalidade leve. Eles precisam estar lúcidos para poder tomar essas decisões. Ninguém deveria ter permissão para vê-los. Deixei bem claro a Toto meu ponto"

