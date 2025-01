George Russell, piloto da Mercedes, admitiu que não teve o melhor ritmo nas corridas de 2024 da Fórmula 1. O britânico terminou o ano em sexto lugar do campeonato de pilotos, com 245 pontos e à frente do então companheiro de equipe, Lewis Hamilton.

Em entrevista publicada no site oficial da equipe da Mercedes, Russell contou as metas ambiciosas para a próxima temporada da F1.

"Meus objetivos são praticamente os mesmos e a abordagem não mudou", disse George. "A Fórmula 1 é tão única que não é possível estabelecer metas como essas".

"Se eu disser que quero ganhar quatro corridas este ano porque no ano passado ganhei três, não vou ficar satisfeito se ganhar cinco, mas o carro tem capacidade para 10 [vitórias]".

Russell afirmou que tais objetivos são mais esmiuçados que simples vitórias.

"Eu costumo manter meus objetivos em metas mais detalhadas. No ano passado, a classificação foi meu ponto forte, mas meu ritmo de corrida nem sempre foi o melhor. Sei que tenho velocidade em uma volta, mas não há razão para que eu não consiga converter isso em uma corrida".

"Preciso trabalhar em alguns elementos para conseguir isso, e haverá outros objetivos - que talvez não estejam claros para os torcedores em casa, mas que estão na minha mente".

"O melhor da F1 é que você entra em um novo ano, com um novo carro e novas limitações - algo que pode ter sido um ponto forte no ano passado pode não ser neste ano. Você sempre tem que se adaptar", conclui.

