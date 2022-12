Carregar reprodutor de áudio

Chefe da Red Bull desde a entrada da equipe na Fórmula 1 em 2005, Christian Horner teve como uma de suas iniciativas mais determinantes à frente da escuderia taurina a contratação de Adrian Newey, conhecido como o 'mago da aerodinâmica' da F1, junto à McLaren.

As tratativas, porém, foram complicadas. Afinal, quem estava do outro lado era simplesmente Ron Dennis, icônico comandante do time de Woking. De qualquer forma, o engenheiro britânico acabou trocando o grupo inglês pela organização anglo-austríaca, ainda que tivesse suas dúvidas...

Mas, anos depois, o que vem à tona através de Horner é a discussão que o chefe da Red Bull teve com Dennis, conforme admitido pelo próprio comandante da equipe hoje 'liderada' pelo holandês Max Verstappen.

"Tive que discutir com Ron Dennis para ele finalmente deixá-lo (Newey) sair da McLaren. Tivemos muitos altos e baixos [na Red Bull] ao longo de todos esses anos, mas é claro, sempre foi divertido", explicou Horner ao site da escuderia taurina.

"E sempre tivemos muito apoio de Dietrich Mateschitz e Helmut Marko, que obviamente nos ajudaram muito e permitiram que nos concentrássemos em nos tornarmos a melhor equipe possível”, completou o compatriota de Dennis, que é 26 anos mais velho que Christian.

Já Newey, que também tinha trabalhado na Williams nos tempos áureos da equipe de Grove na década de 1990, 'mandou a real' sobre a aposta no projeto da Red Bull, um time até então pouco competitivo e mais conhecido por suas festas no paddock e em eventos de promoção dos GPs.

"Sim, eu estava muito nervoso e tinha algumas dúvidas. Tive a sorte de ter trabalhado em duas grandes equipes e de ter vencido corridas e campeonatos, mas senti que tudo estava ficando um pouco chato na McLaren. Depois do meu tempo na March, fiquei com a sensação de que tinha algo pendente com uma equipe da qual poderia participar desde o início. Então, ganhar títulos virou novamente então um sonho distante, mas tentar vencer sempre me atraiu muito", explicou.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!

Your browser does not support the audio element.