O segundo abandono de Max Verstappen na temporada 2022 da Fórmula 1, durante o GP da Austrália, deixou muitas dúvidas sobre a confiabilidade da Red Bull. Mas o chefe da equipe, Christian Horner, diz estar confiante de que a Honda tenha solucionado o problema na linha de combustível que forçou o holandês a parar em Melbourne.

O campeão de 2021 vinha em segundo atrás de Charles Leclerc quando teve que parar o RB18 no início da 39ª volta. Após a corrida, Horner insistiu que esse abandono não tinha relação com o problema que Verstappen e Sergio Pérez no Bahrein, relacionado ao tanque de combustível.

A falha da Austrália foi externa ao tanque, caindo a responsabilidade em cima da Honda. As peças quebradas foram separadas após a corrida e enviadas para a sede da marca japonesa, em Sakura.

"Estamos trabalhando com nossos colegas da Honda no Japão, e eles descobriram o problema e resolveram", disse Horner à Sky Sports F1. "E acredito que tenhamos uma solução para o fim de semana. Foi uma grande infelicidade, uma peça que fez dezenas de milhares de quilômetros sem nenhum problema e que infelizmente apareceu no momento errado".

Questionado pelo Motorsport.com se o problema tinha relação com o porpoising, como dito mais cedo nesta semana pelo consultor Helmut Marko, ele disse: "Não, acho que não. Novas investigações mostraram que foi algo diferente. Apenas um problema com um componente dos dutos de combustível. O pessoal da Honda analisou a fundo e temos uma solução".

Horner destacou que, após três abandonos, a equipe está determinada a pontuar bem em Ímola: "É um fim de semana importante para nós. Há muitos pontos em jogo e temos que garantir que iremos capitalizar. Não podemos deixar que a diferença para a Ferrari siga crescendo".

Pérez disse que foi encorajado pelo fato de que a equipe e a Honda puderam resolver os problemas: "Primeiro, isso nos dá esperança de que todos os problemas de confiabilidade que tivemos foram compreendidos e solucionados".

"A partir agora, com sorte, não teremos mais surpresas. Coisas inesperadas podem acontecer, mas sentimos que estamos bem para resolvê-los. Isso será crítico para nós como equipe, podendo coletar pontos para tocarmos etapa a etapa porque, até agora, tem sido bem doloroso".

