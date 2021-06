A Red Bull foi avisada pela FIA de que uma repetição da comemoração da vitória de Max Verstappen, quando ele fez um burnout ao receber a bandeira quadriculada no GP da Estíria de Fórmula 1, não será tolerada novamente.

O holandês liderou de ponta a ponta a corrida, que também largou na pole position, e conquistou uma vitória que ampliou sua liderança no mundial de pilotos da F1, além de consolidar a equipe no topo dos construtores.

Enquanto ele festejava sua vitória ao longo do circuito, diminuiu a velocidade ao lado de sua equipe do no pitwall e então fez uma burnout - deixando marcas de pneu no circuito enquanto acelerava.

Embora os pilotos possam comemorar após as corridas - como os donuts que alguns já fizeram - a localização que Verstappen escolheu não deixou o diretor de corridas Michael Masi muito contente.

Por estar tão perto da linha de chegada, Max se colocou próximo aos carros que chegavam naquela parte em alta velocidade - o que trazia risco de um acidente se algo desse errado.

Após a corrida, Masi deixou claro que ficou instantaneamente insatisfeito com o que o holandês fez e avisou a Red Bull que tal coisa não deve acontecer novamente.

Questionado se o assunto foi analisado pelo controle de corrida, ele disse: “Sim, fui, assim que aconteceu. Não era uma situação ideal, por isso falei com a equipe imediatamente e disse-lhes que é algo que não seria tolerado no futuro.”

O Artigo 43.3 dos Regulamentos Esportivos da F1 é claro que quaisquer celebrações pós-corrida que os pilotos façam devem estar dentro dos limites estritos.

A regra diz que a comemoração do vencedor deve ser:

a) Realizada com segurança e sem colocar em risco outros pilotos ou oficiais.

b) Não ponha em causa a integridade do seu carro.

c) Não atrase a cerimônia do pódio

F1 AO VIVO: Verstappen DOMINA o GP DA ESTÍRIA, com Hamilton em um DISTANTE segundo | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.