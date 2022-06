Carregar reprodutor de áudio

De acordo com o mexicano Sergio Pérez, a Red Bull foi pega de surpresa pelo grande déficit de performance em relação à Ferrari no primeiro dia de atividades para o GP de Mônaco da Fórmula 1.

Enquanto muitos esperavam uma vantagem da Ferrari em Monte Carlo, com o F1-75 se mostrando melhor em curvas de baixa e média velocidade, a vantagem acabou sendo maior que a exibida em outros locais.

A volta mais rápida de Charles Leclerc no TL2 foi 0s379 mais rápida que o melhor esforço de Pérez, em terceiro, com Max Verstappen em quarto, mais sete centésimos atrás do companheiro. O mexicano disse que a Red Bull não previa que a rival fosse tão mais rápida, especialmente após o TL1, em que os quatro carros andaram mais próximos.

"No geral, parece que estamos devendo um pouco em comparação às Ferraris", disse o mexicano. "Eles parecem muito fortes. Vamos analisar os dados e ver o que é possível, mas eles se mostraram muito rápidos. Ficamos surpresos pela diferença hoje".

"Esperávamos uma diferença, mas não como o que vimos hoje. Isso significa que há muito a se fazer e veremos amanhã. É o Q3 que importa".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen disse que as mudanças no carro feitas entre o TL1 e o TL2 fez com que o RB18 não ficasse tão bom na segunda sessão. O holandês espera que mais alterações ao longo da noite o ajudem a reduzir o déficit.

"Se tivermos um equilíbrio melhor, podemos atacar mais as curvas, e os tempos de volta vão melhorar. Claramente, em comparação à Ferrari, temos que buscar mais ritmo, então temos que ajustar e encontrar um balanço melhor".

"A pista parece diferente neste ano com os novos carros. Os carros são mais pesados e lentos, e um pouco mais acidentado, porque os carros são mais rígidos".

