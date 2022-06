Carregar reprodutor de áudio

Piloto japonês da AlphaTauri na Fórmula 1, Yuki Tsunoda está perto de tomar uma punição de grid após levar uma nova reprimenda nesta sexta-feira de treinos livres para o GP de Mônaco, em Monte Carlo.

Caso leve uma nova reprimenda, o competidor terá uma punição de 10 posições no grid. Nesta sexta, o japonês atrapalhou o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e agora está no limite de reprimendas.

Tsunoda foi convocado pelos comissários a dar explicações sobre o incidente após o segundo treino livre disputado no Principado. O 'lance' foi na saída do túnel de Mônaco, antes da tradicional chicane do circuito.

Magnussen também foi chamado e deu sua versão. Segundo verificado pelos comissários, Tsunoda foi avisado da chegada iminente do dinamarquês, mas não deixou espaço suficiente, de modo que o piloto da Haas teve de cortar a chicane para evitar contato.

Os comissários explicaram: "Embora não seja comum dar penalidades/reprimendas por 'impedimentos' em treinos livres, o incidente foi suficientemente sério para render o 'gancho' em questão".

Com isso, Tsunoda já acumula quatro reprimendas na atual temporada, de modo que está a apenas uma de tomar uma punição de grid de 10 posições. A cobertura completa do GP de Mônaco de F1 você confere no Motorsport.com.

