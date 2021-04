O primeiro treino livre para o GP da Emilia Romagna da Fórmula 1 foi marcado por uma bandeira vermelha acionada após um incidente protagonizado entre Sergio Pérez e Esteban Ocon. E apesar dos dois pilotos considerarem o toque uma "infelicidade" e que não havia um responsável na história, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, considera que há sim um culpado: o seu próprio piloto.

A cerca de 20 minutos do fim do TL1, a bandeira vermelha foi acionada e os dois carros apareceram danificados na transmissão. O pneu traseiro esquerdo da Red Bull havia sido destruído em um aparente toque com o francês.

Após se apresentarem aos comissários, depois do fim da sessão, foi confirmado que o incidente ocorreu na curva cinco, enquanto Ocon estava em uma volta lenta e tratou de sair do caminho para que Pérez pudesse passar.

Mas um blecaute nas comunicações em Ímola, causado por problemas de fibra óptica, impediram que as equipes informassem os pilotos sobre problemas de tráfego e, com isso, os dois pilotos se tocaram, com o traseiro esquerdo de Pérez acertando a dianteira direita de Ocon.

"No final, ambos os pilotos concordaram que foi uma infelicidade causada por um erro de comunicação, atrapalhado pelo fato de que ambos tinham comunicação limitada ou nenhuma com suas equipes", anunciaram os comissários em sua decisão.

"Ambos concordaram que ninguém é culpado neste caso. Os comissários não tomarão nenhuma ação".

Marko, em entrevista à televisão austríaca ORF antes do início do TL2, explicou que os danos ao carro de Pérez foram pequenos, e apontou quem era o culpado pelo toque em sua visão.

"O problema foi que os rádios dos boxes não funcionavam muito bem. E isso parece ter irritado a maioria dos pilotos. Não sei porque eles têm espelhos retrovisores. Isso foi claramente culpa de Pérez, que passou Ocon e logo aconteceu o acidente".

"O dano é reparável, mas perdeu tempo. Além disso, não saiu com os pneus macios. Mas foi uma situação difícil no geral".

Durante o segundo treino livre, Pérez foi o sexto, sendo a melhor Red Bull, já que Max Verstappen sofreu uma quebra na transmissão logo nos primeiros minutos.

