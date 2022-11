Carregar reprodutor de áudio

Após uma temporada 2022 frustrante, na qual começou como concorrente ao título da Fórmula 1 mas acabou 'sucumbindo' contra o pacote da Red Bull, a Ferrari já começa a testar componentes de sua unidade de potência pensando em 2023.

O 'motor' é, claro, uma parte importante do projeto do ano que vem, uma vez que os principais concorrentes na área, Red Bull Powertrains (Honda) e Mercedes, tiveram bom 2022. O conjunto da marca de energéticos faturou as taças, enquanto os teuto-britânico tiveram grande confiabilidade.

A Ferrari, por outro lado, sofreu com vários problemas, causando abandonos para seus pilotos Charles Leclerc, de Mônaco, e Carlos Sainz, da Espanha, em diversas etapas. O espanhol tem o mesmo conjunto motriz desde Monza, enquanto o monegasco teve atualizações em Austin.

De todo modo, o 066/7 (unidade da Ferrari) que impulsiona Leclerc na briga pelo vice-campeonato e tenta fazer com ele e Sainz confirmem a segunda posição da escuderia no campeonato de construtores já começa a ter componentes experimentais com vistas a 2023.

O desenho de tais peças é igual ao design das anteriores, mas a fabricação tem diferentes materiais e alguns 'tratamentos' cujo foco recai em melhoria da confiabilidade, tão deficitária em 2022.

"Mudamos a unidade de potência mais recentemente em Austin", explicou o chefe Mattia Binotto. "Toda vez que introduzimos algo novo, seja para Charles ou Sainz, sempre tentamos atualizações do ponto de vista da confiabilidade, que são melhorias não necessariamente definitivas".

"O último motor de Charles tinha essas coisas todas, mas não são as soluções finais que tentaremos alcançar para o próximo ano", completou o comandante da escuderia italiana de Maranello.

