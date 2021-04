A Red Bull garantiu que não vai "queimar" Yuki Tsunoda ao promovê-lo de AlphaTauri muito rapidamente, apesar de sua impressionante estreia na Fórmula 1.

O piloto japonês se destacou apresentando uma bela performance no GP do Bahrein no último fim de semana. Ele estabeleceu o segundo tempo mais rápido no Q1 e terminou a corrida de abertura da temporada de 2021 em 9º lugar, depois de ultrapassar a Aston Martin de Lance Stroll na última volta.

O ritmo de Tsunoda e o entusiasmo em torno dele já sugeriram que o novato poderia estar no quadro da Red Bull em 2022.

No entanto, o conselheiro da escuderia austríaca, Helmut Marko, pediu cautela sobre esse tipo de conversa, apesar de acreditar que o piloto japonês tenha um futuro brilhante na categoria máxima do automobilismo.

Há uma vontade de não apressar as coisas desta vez, uma vez que Marko está ciente do fato de que Daniil Kvyat, Pierre Gasly e Alex Albon não conseguiram atingir todo potencial na Red Bull após serem promovidos.

Em entrevista ao site Formel1.de o consultor elogiou o impacto que Tsunoda causou, mas disse que o time de Christian Horner seria paciente.

“A maneira como ele faz isso, a maneira como ele faz o carro voar [é fantástica]”, disse Marko.

“Ele também é um cara carismático e engraçado. Estamos muito felizes por tê-lo.”

Questionado sobre a perspectiva de uma corrida do novato em 2022 na Red Bull, ele respondeu: “Tivemos a primeira de 23 corridas, então vamos ver como as coisas evoluem."

“Temos um diamante bruto incrível em Yuki. Não vamos queimá-lo. Vamos olhar para o desenvolvimento e, em seguida, tomar nossas decisões em tempo hábil. ”

Uma mudança de Tsunoda para a Red Bull seria uma má notícia para Sergio Pérez, que fechou um contrato de apenas um ano com a escuderia.

Ao falar sobre o final de semana de altos e baixos do mexicano no Bahrein, Marko disse que em termos de ritmo de corrida não havia nenhuma preocupação com Pérez, mas o foco para ele agora é que 'Checo' apresente uma melhora na classificação.

“A velocidade de corrida está no mesmo nível de Verstappen”, disse.

“Infelizmente, não foi assim na classificação."

“O positivo foi que ele perdeu a maior parte do tempo em uma curva, a Curva 1. Já durante os testes, no setor três, ele foi mais rápido que Max na média. O único problema é: você tem que juntar tudo."

“Mas estamos convencidos de que ele ficará muito mais perto de Max na classificação também", concluiu.

