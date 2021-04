F1: Piloto afirma que Vettel não estará no grid de 2022; confira

O piloto dinamarquês Jason Watt, que chegou perto de correr na Fórmula 1 após bons resultados na Fórmula 3000 e hoje é comentarista da categoria máxima do automobilismo mundial, afirmou que Sebastian Vettel não estará no grid da F1 em 2022.

“Ele era bom nos ‘velhos tempos’ na Red Bull, mas desde então tem piorado bastante. Ele está cometendo erros estúpidos que mostram a pressão que está sobre ele. Se você me perguntar, na minha opinião, ele não estará no grid em 2022", disse Watt ao jornal Ekstra Bladet.

Jason Watt Photo by: Sutton Images

“Ele provavelmente esperava uma recuperação este ano, mas acho que o tempo está se esgotando para Vettel. Ele nunca voltará ao nível de antes. Lamento por apontar que ele não entregou nada nos últimos dois ou três anos”, seguiu o dinamarquês.

De todo modo, apesar da declaração de Watt, Vettel tem um contrato multianual com a Aston Martin. O alemão chegou à equipe britânica após ser dispensado pela Ferrari. O tetracampeão conquistou seus quatro títulos com a Red Bull entre 2010 e 2013.

