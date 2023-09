Antes de desembarcar em Singapura, a FIA 'apresentou' duas novas diretivas técnicas que acabavam com alguns truques que as equipes estavam fazendo em relação às asas flexíveis e aos assoalhos, o que levou muita gente a acreditar que a dificuldade apresentada pela Red Bull em Marina Bay, no GP de Singapura de Fórmula 1 deste fim de semana, foi decorrente dessas mudanças, o que a equipe negou.

Tendo dominado a temporada 2023 até agora, vencendo todas as corridas, a o time de Milton Keynes se viu incapaz de colocar um de seus carros no Q3 pela primeira vez desde o GP da Rússia de 2018. Embora seu ritmo tenha sido melhor na corrida, ela não conseguiu terminar no pódio.

Essa surpreendente mudança de performance ocorreu no mesmo fim de semana em que dois esclarecimentos de regras da FIA entraram em vigor. A primeira, conhecida como TD18, tornou mais rígidas a regulamentação referente às asas flexíveis e, principalmente, aos truques das equipes para esconder mecanismos móveis e designs inteligentes que giravam em torno do bico.

A segunda, que estava mais escondida no radar, era uma versão atualizada da TD39, que havia entrado em vigor originalmente no GP do Canadá de 2022 para ajudar a eliminar o porpoising.

A redação atualizada para essa diretriz proibiu os truques que as equipes poderiam estar fazendo para explorar as permissões relativas à flexibilidade do assoalho ao redor dos furos do bloco de derrapagem. Havia suspeitas de que alguns times usavam isso para sugar a prancha e o assoalho para muito mais perto do chão em alta velocidade, sem correr o risco de serem considerados muito desgastados.

Mas, apesar de o momento das dificuldades da Red Bull ter ocorrido exatamente quando esses novos TDs entraram em ação, a equipe acha que é uma ilusão sugerir que foi por isso que ela teve dificuldades. Na verdade, o chefe do esquadrão, Christian Horner, foi categórico ao afirmar que a equipe não precisou fazer "nenhuma" alteração em seu carro como resultado da nova postura da FIA.

Solicitado a explicar os detalhes sobre o que deu errado, Horner disse: "É tudo uma questão de engenharia. Não há balas de prata nesse negócio. Sei que todos vocês gostariam de culpar o TD, mas, infelizmente, não podemos culpar nem mesmo isso, porque não foi alterado um único componente do nosso carro."

Questionado a esclarecer se a equipe teve que mudar a maneira como opera qualquer um de seus componentes, Horner respondeu: "Não. Zero."

Christian Horner, diretor da equipe Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Em vez de as dificuldades da Red Bull estarem ligadas aos TDs, Horner sugeriu que o gatilho para os problemas na classificação estava relacionado à configuração, com a equipe tendo errado muito desde o início nos treinos de sexta-feira.

"Sabíamos que, ao virmos para cá, seria esperado que houvesse uma competição mais acirrada", disse ele. "Mas acho que fomos pegos um pouco de surpresa, pois estávamos muito longe na sexta-feira. Simplesmente não estávamos na janela de operação correta para o carro, especialmente em uma única volta e quando você não está lá, os pneus ficam horríveis. Tudo simplesmente não funciona."

Horner sugeriu que o problema poderia ser atribuído ao fato de a equipe ter se colocado na janela errada com suas simulações antes do fim de semana - com as coisas particularmente complicadas este ano devido ao recapeamento da pista, que alterou a natureza dos saltos e os níveis de aderência do circuito.

A preparação da Red Bull para a corrida também sofreu complicações adicionais quando foi introduzida uma nova atualização do assoalho, que acabou sendo removida para a classificação porque não havia certeza se era a causa dos problemas.

"Acho que talvez nossa simulação antes do fim de semana não tenha nos levado à conclusão correta", disse Horner. "Então, você tem que descobrir o caminho para sair dessa situação. Acabamos na janela errada e isso expôs alguns dos pontos fracos do carro. Mas, na verdade, foi uma lição muito útil para o próximo ano, porque nos deu uma visão muito útil e certas coisas que, esperamos, possamos resolver em nosso RB20."

Refletindo sobre o fim de semana, o engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, disse que Singapura expôs publicamente alguns pontos fracos do carro que já eram bem conhecidos na equipe.

"Temos alguns problemas inerentes ao carro que não podemos necessariamente corrigir em um fim de semana de corrida", disse ele. "Cometemos alguns erros e tudo isso culminou com nossa saída na Q2. Não é nada fundamental, mas alguns erros foram cometidos no caminho, e [havia] alguns problemas que podemos corrigir no próximo ano. Vamos em frente."

