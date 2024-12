F1 - Horner: Por que Pérez não era uma opção para a RB

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, explicou os motivos que justificam por que Sergio Pérez não ter sido considerado para a equipe-irmã, a RB. Pérez não continuará como piloto da Red Bull na próxima temporada da Fórmula 1, encerrando os 14 anos consecutivos do piloto mexicano na categoria.

Checo assinou uma extensão de contrato com a Red Bull em junho do ano passado para 2025, com opção para 2026, depois de um início de campanha muito bom, no qual ele conquistou quatro pódios nos cinco primeiros GPs.

No entanto, uma queda no desempenho a partir do GP de Emilia Romagna levou a RBR a duvidar, no final do ano, que o piloto de Guadalajara manteria seu lugar, o que foi finalmente oficializado nesta semana.

Pérez não é o primeiro piloto a deixar a Red Bull devido à falta de resultados, mas no passado outros que tiveram o mesmo destino do mexicano puderam continuar correndo pela equipe B da empresa, a escuderia com sede na Itália e que será renomeada Racing Bulls em 2025.

Daniil Kvyat foi retirado da Red Bull após as quatro primeiras corridas da temporada de 2016 e enviado de volta à Toro Rosso (agora RB) para deixar seu lugar para Max Verstappen.

Para a temporada de 2019, Pierre Gasly foi promovido da Toro Rosso para a RBR como substituto de Daniel Ricciardo após a decisão do australiano de deixar a equipe, mas o piloto francês foi removido de seu lugar após apenas 12 corridas devido à falta de resultados e colocado de volta na equipe B, promovendo Alex Albon em seu lugar.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Para Pérez, a possibilidade de descer para a Racing Bulls nem sequer foi cogitada para o próximo ano, algo sobre o qual Horner foi questionado em uma entrevista à Sky Sports F1.

"Acho que, no estágio da carreira de Checo, essa não seria uma opção para ele", disse o britânico.

"Não é algo que tenhamos discutido, ou mesmo conversado. Portanto, agora [Pérez] tomou essa decisão e, obviamente, nós a apoiamos totalmente", acrescentou.

A Racing Bulls - com os vários nomes que teve desde que foi comprada pela Red Bull - era tradicionalmente uma equipe para desenvolver os jovens pilotos da empresa e projetá-los para a equipe principal, embora tenha havido exceções.

A mais notável foi a decisão de chamar Ricciardo para pilotar para a equipe no meio da temporada passada, com a intenção de reconstruir a carreira do australiano, que havia perdido seu lugar na F1 depois de ser demitido da McLaren por falta de resultados.

A experiência não foi bem-sucedida, pois Ricciardo teve dificuldades para ser competitivo este ano e foi substituído por Liam Lawson após o GP de Singapura, uma mudança que fez com que o neozelandês convencesse os chefes da Red Bull de que ele merecia o lugar de Pérez em 2025.

Seu lugar na Racing Bulls será ocupado pelo novato francês Isack Hadjar, que fará parceria com Yuki Tsunoda.

