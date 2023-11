Após o acidente e consequente abandono de Sergio Pérez após a largada para o GP do México de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, foi segundo na prova do Hermanos Rodríguez e diminuiu a diferença para o mexicano da Red Bull para 20 pontos.

Entretanto, o chefe da marca de energéticos na categoria, Christian Horner, não vê tanto mérito na aproximação do britânico na tabela após a etapa mexicana, observando certo acaso na estratégia da equipe para o heptacampeão da elite global do esporte a motor.

“Eles tiveram um pouco de sorte porque saíram muito cedo com uma estratégia de parada única”, explicou Horner à Viaplay. Na opinião do dirigente inglês, se não fosse a inesperada bandeira vermelha causada pela batida da Haas do dinamarquês Kevin Magnussen, a Mercedes e Hamilton “teriam sido derrotados pelas Ferraris” do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz, que largaram à frente de Lewis.

De qualquer forma, Horner admitiu após a corrida que “eles (Mercedes) tiveram boa velocidade e se saíram bem em termos de desgaste dos pneus”, com o gerenciamento dos compostos sendo um ponto forte do time anglo-germânico ao longo da F1 2023.

“Os compostos que a Pirelli trouxe para a corrida [do México] foram um pouco mais macios este ano. No ano passado já se estava no limite para fazer uma única parada e é por isso que decidimos fazer duas paradas este ano”, ponderou o chefe da Red Bull.

O time de Pérez e do tricampeão da categoria máxima do automobilismo mundial, o holandês Max Verstappen, foca agora no GP de São Paulo no Brasil. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP, com presença total de seu reportariado em Interlagos.

