F1 - Prost: Max Verstappen não é mais como Senna

Max Verstappen fez como Sebastian Vettel: o holandês conquistou seu quarto título consecutivo com a Red Bull, dessa vez em Las Vegas, uma sequência que Vettel também alcançou pela equipe de Milton Keynes entre 2010 e 2013.

Verstappen também está empatado em troféus com Alain Prost, já que o francês também tem quatro títulos pela McLaren e Williams, tendo vencido em 1985, 1986, 1989 e 1993. Na ocasião em que igualou seu recorde, Prost falou sobre Verstappen no jornal francês L'Équipe e o elogiou muito.

Verstappen conquistou cada um de seus quatro títulos, afirma Prost: "Às vezes, como eu em 1986, você precisa de um pouco de sorte. Mas também é preciso criar e aproveitar as oportunidades. Max nunca recebeu nada. Desde sua primeira vitória em 2016, ficou claro que ele era especial".

"Sua carreira tem sido incrível, e sua personalidade não deixa ninguém indiferente", diz o ex-piloto de 69 anos sobre o taurino.

Quando perguntado sobre a comparação com outros grandes nomes da F1, como Ayrton Senna, rival de Prost na McLaren, ele explica: "Max inicialmente tinha muito em comum com Ayrton, especialmente em seu início de carreira".

"Hoje, no entanto, ele seguiu seu próprio caminho. Isso é algo que eu admiro nele. Ele é respeitoso na pista - dirige muito, mas não de forma injusta", diz Prost: "E mesmo quando é penalizado, ele aceita. Ele vai até o limite absoluto, mas permanece dentro das regras".

Lendário: Senna e Prost nem sempre estavam dentro das regras Foto: Motorsport Images

Prost está insinuando que esse nem sempre foi o caso de Senna. Os dois, como dupla da McLaren, se colidiram na etapa decisiva em Suzuka, em 1989, com Prost levando o campeonato.

Senna se sentiu enganado na época, afirmou que havia uma conspiração entre o francês e seu compatriota e presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, e o retaliou com sucesso um ano depois, também em Suzuka.

No entanto, Verstappen ainda não teve que lidar com batalhas internas de equipe tão estressantes em sua carreira, embora Prost também atribua isso ao espírito do tempo: "Agora é padrão não ter mais dois pilotos igualmente fortes em uma equipe. Mas Max ainda correu contra pilotos como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Sergio Perez - todos vencedores de GP."

O que também impressiona o francês sobre o antigo e o novo campeão: "Max é livre. Ele é quem ele é e segue seu próprio caminho. É isso que o torna tão único".

"Seus quatro títulos são totalmente merecidos e, sem dúvida, ele será lembrado como um dos maiores do automobilismo", conclui.

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!