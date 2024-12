F1: Red Bull oficializa demissão de Sergio Pérez para 2025

A novela entre Sergio Pérez e a Red Bull chegou ao fim. A equipe confirmou oficialmente o fim da parceria com o mexicano. Com isso, o piloto de Fórmula 1 deixa de ser companheiro de equipe de Max Verstappen após uma temporada bastante difícil.

Os rumores começaram ainda no meio da temporada, quando o desempenho de Pérez começou a cair drasticamente em relação ao tetracampeão. Apesar disso, o mexicano assinou uma extensão de seu contrato por mais duas temporadas em junho.

A permanência do piloto começou a ser ainda mais questionada e criticada após o GP de Mônaco, quando ele não conseguiu avançar para o Q2 e acabou batendo ainda nas primeiras voltas na dupla da Haas - Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

À época, Christian Horner justificou a escolha dizendo que a parceria entre 'Checo' e Verstappen ainda estava rendendo bons frutos. Naquele momento, o mexicano era o quinto colocado, enquanto o holandês liderava a tabela.

Em 2024, Pérez conseguiu ter boas corridas até o GP de Miami, variando entre segundo a quinto colocado. Foi a partir do GP de Emilia-Romagna que o piloto começou a enfrentar problemas e batalhar para conseguir se manter na zona de pontuação.

O mexicano teve quatro abandonos (Mônaco, Canadá, Catar e Abu Dhabi) e ficou quatro vezes completamente fora dos pontos - desde a corrida de Ímola, o piloto não conseguiu terminar acima da sexta colocação.

"Estou imensamente grato pelos últimos quatro anos com a Red Bull e pela oportunidade de competir com uma equipe tão incrível. Pilotar pela Red Bull foi uma experiência inesquecível e sempre guardarei com carinho os sucessos que conquistamos juntos", disse o piloto ao Motorsport.com sobre o anúncio.

"Quebramos recordes, atingimos marcos notáveis e tive o privilégio de conhecer tantas pessoas incríveis ao longo do caminho. Um grande obrigado a cada pessoa da equipe, desde a gestão, engenheiros e mecânicos, catering, hospitalidade, cozinha, marketing e comunicações, até todos em Milton Keynes".

"Desejo a todos o melhor para o futuro. Também foi uma honra correr ao lado do Max como companheiro de equipe todos esses anos e compartilhar nosso sucesso. Um agradecimento especial aos fãs ao redor do mundo, e especialmente aos fãs mexicanos, pelo apoio inabalável todos os dias. Nos encontraremos novamente em breve. E lembrem-se... Nunca desistam", finalizou.

Comparação com Verstappen

Ao fim da temporada, Verstappen venceu o campeonato, conquistando o quarto título mundial, tendo somado 437 pontos no total, enquanto Pérez foi apenas o oitavo colocado, com 152.

Após a pausa de agosto, o holandês somou 160 pontos, enquanto o mexicano ficou com apenas 21 - mesma quantidade que ele já tinha no GP de Las Vegas.

A seguir, confira a diferença de pontos marcados GP a GP entre Verstappen e Pérez:

ETAPA MAX VERSTAPPEN SERGIO PÉREZ GP do Bahrein 26 18 GP da Arábia Saudita 25 18 GP da Austrália DNF 10 GP do Japão 25 18 GP da China 25 15 GP de Miami 18 12 GP de Emilia-Romagna 25 4 GP de Mônaco 8 DNF GP do Canadá 25 DNF GP da Espanha 25 4 GP da Áustria 18 7 GP da Grã-Bretanha 18 P17 GP da Hungria 10 6 GP da Bélgica 12 7 GP da Holanda 18 8 GP da Itália 8 4 GP do Azerbaijão 10 DNF GP de Singapura 18 1 GP dos Estados Unidos 15 6 GP do México 8 P17 GP do Brasil 25 P11 GP de Las Vegas 10 1 GP do Catar 25 DNF GP de Abu Dhabi 8 DNF

Diferença de pontos nas corridas Sprint:

ETAPA MAX VERSTAPPEN SERGIO PÉREZ GP da China 8 6 GP de Miami 8 6 GP da Áustria 8 1 GP dos Estados Unidos 8 P9 GP de São Paulo 6 1 GP do Catar 1 P20

