Sebastian Vettel ingressou na Ferrari após quatro títulos mundiais da Fórmula 1 na Red Bull. Embora o alemão tenha competido em grande forma em seus primeiros anos em Maranello, ele não conseguiu mais do que o segundo lugar no campeonato.

O tetracampeão sempre disse que o relacionamento de Michael Schumacher com a Ferrari foi exemplar para ele e que isso o motivou a seguir os passos do clássico alemão.

“Eu cresci assistindo Michael. Ele era meu herói e corria de vermelho a maior parte do tempo, então para mim foi uma sensação diferente", disse Vettel ao Wide World of Sports sobre seu tempo na Ferrari.

Como se sabe, Lewis Hamilton tentará conquistar seu oitavo título de campeonato como piloto da Ferrari em 2025, mas Vettel diz que o desempenho do britânico em Maranello é significativamente diferente de sua situação na segunda metade da década de 2010.

"Não tenho certeza se Lewis teve esse sonho, mas acho que é especial para qualquer um que tenha a chance de sentar nesse carro", disse o alemão, referindo-se à afirmação de Hamilton de que correr pela Ferrari era um sonho de infância para ele.

“Este é um grande passo. É um grande passo para quem muda de time. As novas pessoas com quem você trabalha são provavelmente as melhores. A cultura é diferente. É claro que a maioria dos times são ingleses, apenas dois são italianos. Essa é provavelmente a maior mudança."

Hamilton terá que lidar com Leclerc dentro da equipe, que pode ser parcialmente responsável pela saída de Vettel da Ferrari. Naquela ocasião, o piloto de Mônaco conseguiu derrotar o alemão.

"Ele estava lá o tempo todo, então é improvável que o tirem por Lewis. Não estou dizendo que Lewis está em uma posição impossível, apenas que eles não vão parar de apoiar Leclerc e esperam que ele consiga fazer o trabalho", concluiu.

