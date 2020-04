A Red Bull estava pronta para protestar contra a Mercedes no GP da Austrália de Fórmula 1 se a equipe germânica tivesse rodado com seu sistema de Direção de Eixo Duplo (DED), apurou o Motorsport.com.

Com a Mercedes provocando alvoroço nos testes de pré-temporada, quando lançou o conceito que altera a cambagem das rodas dianteiras com os pilotos empurrando e puxando o volante, os rivais ficaram pensando se aceitavam ou não o dispositivo como sendo algo que segue as regras.

Mas enquanto algumas equipes admitiram que a Mercedes havia explorado as regulamentações de maneira inteligente, fontes disseram que a Red Bull continua convencida de que o DED está fora dos regulamentos. Entenda o sistema no vídeo abaixo:

E a postura do time do grupo austríaco de energéticos era tal que, se Mercedes rodasse com o dispositivo em uma sessão de treinos, a equipe comandada por Helmut Marko e Christian Horner teria apresentado um protesto junto à FIA.

Entretanto, não está claro qual por qual regra específica a Red Bull teria desafiado o design do DED. Anteriormente, a Mercedes já havia sido informada pela FIA de que, na opinião do órgão, o sistema cumpre os regulamentos.

No entanto, a legalidade final de um carro só pode ser verificada corretamente pelos organizadores de uma corrida em um GP - algo que teria sido descoberto se o GP da Austrália chegasse ao ponto de ter atividades de pista.

Piloto finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas havia dito antes do evento de Melborne que a equipe estava preparada para administrar o DED e teria que considerar a ameaça potencial de protestos rivais.

"Ficaríamos felizes em rodá-lo, mas cabe à equipe calcular o possível risco de ele ser retirado. Mas sim, gostaríamos de mantê-lo", afirmou o companheiro do britânico Lewis Hamilton, hexacampeão da F1.

GALERIA: Relembre todos os carros da Mercedes na história da F1