F1: O que a Heineken precisou fazer para contratar Verstappen

Max Verstappen se tornou embaixador da Heineken após uma empresa rival não ter sucesso em assinar com o tricampeão mundial de Fórmula 1. Porém, a negociação não foi tão simples como o esperado.

Durante o documentário Off the Beaten Track da Viaplay, Bram Westenbrink, diretor de comunicação da marca holandesa, falou sobre patrocinar pessoalmente Verstappen e torná-lo embaixador da linha "0.0" a partir de 2023.

"Normalmente patrocinamos apenas competições como a Liga dos Campeões [no futebol] ou a F1".

"Na verdade, estávamos procurando um embaixador para a 0.0 [linha de cervejas sem álcool da empresa]. O importante para nós na época era que Max sempre foi muito claro".

À época, o piloto holandês já estava negociando com outra marca rival da Heineken e isso fez com que o alto escalão da empresa ficasse preocupado sobre o sucesso de conseguir assinar com Max.

"Então todos se juntaram e dissemos: ‘Ok, temos que mudar nossa política interna para Max e buscar o patrocínio com ele'".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Naquela época, a Red Bull estava conversando com um rival nosso. Quando descobrimos que as negociações eram realmente sérias, entramos em pânico".

Caso a marca rival conseguisse firmar contrato com Verstappen, seria impossível a Heineken continuar na jogada e, desta maneira, perderia o espaço para patrocinar o tricampeão.

"Então tivemos que agir com extrema rapidez e normalmente essas coisas levam muito tempo".

Assim que os holandeses conseguiram neutralizar a proposta da rival, o contrato com a Heineken foi, finalmente, assinado. Raymond Vermeulen, empresário de Verstappen, nunca revelou o valor do acordo, o que a marca também decidiu fazer.

No documentário, Westenbrink mantém segredo sobre a quantia de dinheiro que foi usada para ter Max como garoto propaganda da cerveja, mas contou, em tom de piada, o que sempre fala para Vermeulen quando conversam.

"É claro que não vou dizer exatamente quanto pagamos, mas sempre que Raymond quer conversar, eu primeiro digo a ele no WhatsApp: ‘Espero que você não me peça mais dinheiro!'".

