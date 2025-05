O GP de Miami de Fórmula 1 deste domingo (4) que tanto prometia para Gabriel Bortoleto terminou de forma melancólica. Depois de um bom início, se mantendo na 13ª posição, o brasileiro teve que abandonar a corrida por um problema no motor de sua Sauber. Ciente das limitações do carro, ele não acredita que seria possível pontuar mesmo se fosse até o final.

O piloto de 20 anos chegou a 'flertar' com uma subida no grid nas voltas iniciais, quando travou uma batalha com Isack Hadjar pela 12ª posição. Algumas voltas depois, no entanto, a Racing Bulls do francês mostrou mais ritmo e ele ficou onde estava, fazendo ainda uma parada nos boxes antes da falha com o carro.

Em entrevista à Band após o GP de Miami, Bortoleto disse que ainda não tinha confirmação do que causou o problema, mas a especulação é de que tenha sido algo na bomba de combustível. "Não tinha mais potência e tive que parar na pista", disse ele, relatando o que o fez abandonar.

Ainda que tenha conquistado sua melhor posição em classificações na temporada, ele manteve os pés no chão sobre o quão longe a Sauber consegue chegar no momento. "Não acho que dava para pontuar, sendo bem sincero, mas dava para acabar em 13º", reforçou o brasileiro. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, terminou na 14ª colocação.

Brasileiro acredita que era possível terminar a prova na 13ª colocação. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Oscar Piastri venceu o GP de Miami após ultrapassar o pole position, Max Verstappen, nas voltas iniciais da prova. Lando Norris foi o segundo, em nova dobradinha da McLaren, e George Russell chegou em terceiro, conseguindo mais um pódio para a Mercedes. O tetracampeão fechou em quarto.

O próximo compromisso da Fórmula 1 será o GP da Emília-Romanha, disputado em 18 de maio e abrindo mais uma rodada tripla na temporada, que seguirá com os GPs de Mônaco, no dia 25, e da Espanha, em 1º de junho.

Resultado final do GP de Miami de Fórmula 1:



