Yuki Tsunoda fez sua primeira corrida pela Red Bull no fim de semana do GP do Japão e já tem sua própria opinião sobre o que a equipe precisa fazer para melhorar o carro, visando disputar o campeonato de Construtores e conquistar o pentacampeonato de Max Verstappen na Fórmula 1.

As três primeiras corridas foram bastante complicadas para os dois pilotos que assumiram o segundo assento da equipe de Milton Keynes. Inicialmente Liam Lawson não conseguiu 'domar' o RB21 e teve resultados ruins, na sequência, Tsunoda tomou o assento, mas terminou a corrida como 12°.

"Estou ansioso para estar no Bahrein neste fim de semana e ter tempo para me concentrar totalmente na corrida com a minha equipe. O Japão foi uma semana louca, toda a preparação foi muito movimentada e a semana em si também", disse Tsunoda.

Sua campanha no Japão mostrou potencial, mas sua corrida foi comprometida após seu desempenho no sábado. Isso o deixou com "sentimentos contraditórios" sobre sua estreia.

"Adorei fazer minha corrida em casa, mas estou igualmente empolgado por ter uma semana mais tranquila no Bahrein para me familiarizar com o carro, trabalhar de verdade com minha equipe e me adaptar à vida na Red Bull", continuou.

Liam Lawson, Racing Bulls, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox - Getty Images

"Acho que se eu conseguir entender melhor a preparação dos nossos pneus, poderei colocar o carro em uma posição melhor para o dia da corrida e, com sorte, marcar os pontos e o desempenho que eu sei que somos capazes de fazer".

O GP do Bahrein, ao contrário do Japão, será difícil para os pneus, com longas retas e zonas de frenagem difíceis. Os compostos traseiros serão testados, principalmente.

"Aprendi muito durante o fim de semana em Suzuka, agora entendo muito melhor o RB21 e também como a equipe opera de maneiras diferentes das que eu estava acostumado. Cabe a mim aplicar isso agora e garantir meu desempenho e tirar o máximo proveito do carro".

"O Bahrein é uma pista que todos nós conhecemos muito bem e as condições serão totalmente diferentes das do Japão, então preciso me preparar rapidamente e garantir que a classificação corra bem nesta semana".

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, deixou claras suas expectativas, algo que o piloto entende.

"Preciso estar o mais próximo possível de Max para tentar competir pelo título de construtores e beneficiar a equipe estrategicamente em todas as corridas".

