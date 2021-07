A Fórmula 1 precisa se concentrar mais em ações de pista aprimoradas e fazer um trabalho muito melhor na promoção do mérito dos motores híbridos, afirma uma nova pesquisa com especialistas em esportes.

A pesquisa F1 Insider publicada nesta quarta-feira (14) é a primeira a analisar as opiniões daqueles que trabalham no paddock.

O relatório atraiu respostas anônimas de equipes de F1, marcas internacionais e mídia global, com o objetivo de entender melhor a visão de quem acompanha a categoria.

A pesquisa foi conduzida pela Crunch Communications, especialista em patrocínio da F1 com sede em Londres, que trabalha com uma série de clientes de alto perfil.

Uma de suas principais descobertas foi ver onde as pessoas dentro do esporte acreditavam que as maiores mudanças precisavam acontecer.

Mais de dois terços dos entrevistados queriam que a F1 proporcionasse melhor ação na pista, com metade dizendo que gostaria que o esporte voltasse para a TV aberta.

Em uma questão separada relacionada ao fato da categoria estar ou não fazendo um bom trabalho ao comunicar os benefícios dos motores híbridos, dois terços disseram que não.

Esta visão está de acordo com alguns fabricantes que pensam que o esporte perdeu uma oportunidade de promover melhor suas credenciais verdes quando as novas unidades de energia chegaram em 2014.

Impacto da Covid-19

Enquanto a F1 conseguiu um cronograma de 17 corridas no ano passado e continua esperançosa no que tange ter um calendário completo nesta temporada, o impacto da pandemia do coronavírus deve ser sentido por algum tempo.

Um terço dos entrevistados achou que levaria pelo menos até o próximo ano para que a posição comercial do esporte voltasse ao que era antes da Covid-19, enquanto 44% disse que levaria até 2023.

Peter Secchi, diretor e fundador da Crunch, que disponibilizou a pesquisa gratuitamente, disse: “Ficamos entusiasmados com o número de respostas e muito satisfeitos em compartilhar os resultados. Fica claro com essas respostas que todos nós nos preocupamos profundamente com o esporte e muitos de nós somos fãs de coração."

“Equipes, marcas e mídia desempenharam seu papel em moldar o que é uma mensagem dominante - que o esporte está no caminho certo e o futuro é brilhante, mas são necessárias mãos criativas e experientes para entregar a ativação de patrocínio adequada", concluiu.

