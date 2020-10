Para Daniel Ricciardo, o presente que Lewis Hamilton recebeu após a vitória no GP de Eifel, um capacete de Michael Schumacher por igualar sua marca de 91 triunfos na Fórmula 1, é um dos presentes mais legais já dados no esporte.

Imediatamente após a corrida, Mick, filho de Michael, interrompeu a entrevista de Hamilton à transmissão internacional para presenteá-lo com o capacete usado pelo heptacampeão em 2012, sua temporada final na F1.

Ricciardo, que terminou a prova no pódio, foi só elogios a Hamilton pela sua marca conquistada, ficando igualmente impressionado pelo presente.

"Sua carreira já dura mais de uma década e ele segue mostrando um grande nível de consistência, sempre andando na frente. Isso não é nada fácil. Acredito que todos nós entendemos isso".

"Não basta apenas ter um bom carro, é fazer isso constantemente, semana após semana. Certamente respeito demais. Acho também que esse presente que ele recebeu, um dos capacetes de Michael, é um dos presentes mais legais que já vi no esporte".

Hamilton ficou emocionado após receber o presente, dizendo que ele ficará ao lado do outro capacete que tem de Schumacher, ganhado na última corrida do alemão na F1.

"Um dos momentos mais especiais para mim é Abu Dhabi 2012. Eu fui até o motorhome da Mercedes e nós trocamos capacetes. Aquele foi um momento inesquecível, ficar ao lado de alguém que via na televisão quando crescia".

"Ter a honra de trocar camisetas ou capacetes, é algo que nós atletas fazemos e é o maior sinal de respeito que podemos demonstrar. Então ter uma lenda do esporte fazer isso comigo foi muito especial".

"Mas ter sua família me homenageando, é algo ainda mais especial. Mick é um grande talento e um ser humano genuíno. Michael criou uma grande pessoa e mal posso esperar para ver sua carreira no futuro. Agora tenho dois capacetes de Michael em minha sala".

