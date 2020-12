F1: Ricciardo elege os cinco melhores pilotos de 2020; veja lista

Um dos maiores destaques da última temporada da Fórmula 1 após conquistar dois pódios com a Renault, o australiano Daniel Ricciardo, que vai para a McLaren-Mercedes em 2021, elegeu os cinco melhores pilotos de 2020 na categoria máxima do automobilismo mundial.

Na lista elaborada para o podcast In the Fast Lane, o ex-Red Bull se inclui no top-3 e coloca o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, como o 'homem a ser batido'. A segunda posição ficou com seu ex-companheiro holandês Max Verstappen, que segue no time de energéticos.

As duas últimas posições geraram dúvidas no australiano, conforme explicou o piloto: “Na velocidade, Charles Leclerc (monegasco da Ferrari) certamente está lá, mas às vezes ainda comete alguns erros."

"Para uma temporada completa, eu poderia escolher Pierre Gasly (francês da AlphaTauri). Charles 'tem mais', mas se você olhar para 2020… De todo modo, escolho Leclerc. Coloco Charles em quarto e de qualquer maneira você saberá quem é o meu quinto escolhido: Gasly.”

Ricciardo ainda citou uma conversa com o sueco Marcus Ericsson, ex-companheiro de Leclerc na Alfa Romeo: “Marcus disse algo que você não gosta de dizer como piloto. Ele disse algo que se resume ao fato de que às vezes ele simplesmente não sabia como ele (Leclerc) fazia 'isso'."

"Como piloto, você às vezes faz uma volta muito forte, mas então vê que seu companheiro de equipe é três décimos mais rápido e você realmente se pergunta como isso é possível”, explicou Ricciardo.

