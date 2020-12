F1: Fãs 'rebatem' pilotos e colocam Bottas no top-10 de 2020; veja

Depois de os competidores e os chefes de equipe da Fórmula 1 elegerem seus top-10s de pilotos da temporada 2020, chegou a vez de os fãs da elite do esporte a motor mundial fazerem sua lista.

O resultado foi divulgado pela categoria e 'contradiz' o ranking dos próprios pilotos, que omitiram Valtteri Bottas dos dez primeiros colocados. Na opinião dos fanáticos, o finlandês da Mercedes merece uma vaga na lista.

Entretanto, o vice-campeão deste ano não tem muito o que comemorar: ele ocupa apenas a 10ª posição de um top-10 liderado por seu companheiro britânico Lewis Hamilton, que conquistou seu sétimo título da F1 em 2020.

A 'classificação' se deu por notas recebidas pelos competidores e Hamilton 'tirou' 8,8, superando Max Verstappen, da Red Bull, por só 0,1. O 'pódio' foi completado por Sergio Pérez, que será companheiro do holandês em 2021 após se destacar com a Racing Point em 2020.

O mexicano ficou com a nota 8,5, apenas 0,3 a mais que o britânico George Russell, piloto da Williams que correu o GP de Sakhir pela Mercedes em substituição a Hamilton, então infectado pelo novo coronavírus. Já Bottas, que sofreu com o 'novato' no Bahrein, tirou apenas 5,8.

Quem fechou as cinco primeiras posições foi o australiano Daniel Ricciardo, que conquistou dois pódios com a Renault e correrá pela McLaren-Mercedes em 2021. Na tabela do Motorsport.com abaixo, você confere o top-10:

Piloto Nota média 1.Lewis Hamilton (ING - Mercedes) 8.8 2.Max Verstappen (HOL - Red Bull) 8.7 3.Sergio Pérez (MEX - Racing Point) 8.5 4.George Russell (ING - Williams) 8.2 5.Daniel Ricciardo (AUS - Renault) 8.0 6.Carlos Sainz (ESP - McLaren) 7.8 6.Lando Norris (ING - McLaren) 7.8 6.Pierre Gasly (FRA - AlphaTauri) 7.8 9.Charles Leclerc (MON - Ferrari) 7.5 10.Valtteri Bottas (FIN - Mercedes) 5.8

Pilotos IGNORAM vice e Bottas vê FUNDO DO POÇO ao FICAR FORA de top-10 de 2020

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Quem brilhou e o que de melhor aconteceu na temporada 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.