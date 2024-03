Agora é oficial: começou! Nesta quinta-feira, a Fórmula 1 abriu de vez a temporada 2024 com o primeiro treino livre para o GP do Bahrein. E em uma sessão sob o forte calor do Oriente Médio, Daniel Ricciardo foi o mais rápido com a RB, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri no top 3.

Com tempos pouco representativos pensando em classificação e corrida, devido às condições da pista, o TL1 se mostrou importante pensando em quilometragem e testes. Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas completaram o top 10.

A F1 começa a temporada 2024 de forma diferente do que o público atual está acostumado. Adaptando-se ao feriado do Ramadã, os dois primeiros GPs do ano, do Bahrein e da Arábia Saudita, acontecem no sábado, adiantando toda a programação do fim de semana, com as atividades de pista marcadas para quinta, sexta e sábado, mantendo o mesmo modelo de 3 treinos, classificação e GP.

Com a corrida do Bahrein sendo uma prova noturna, o primeiro treino livre aconteceu no meio da tarde no Sakhir sob um forte calor. Com isso, os tempos acabam sendo pouco representativos, já que as condições são bem diferentes das esperadas para classificação e corrida, dando ao TL1 uma importância maior para testes e quilometragem.

Mesmo assim, praticamente todo o grid havia ido à pista nos dez primeiros minutos, com os pneus médios sendo os escolhidos. Para este fim de semana, a Pirelli selecionou a gama mais dura, com os compostos C1 (duro), C2 (médio) e C3 (macio).

Após os 15 minutos iniciais, Verstappen liderava com 01min33s900, sendo seguido de perto por Hamilton (+0s025) e Pérez (+0s084), enquanto Leclerc vinha em quarto e Alonso fechava o top 5, a 0s507. Mais rápido da pré-temporada, Sainz era o sétimo, a 0s644.

Na metade da sessão, Piastri era o único a arriscar uma saída com os pneus macios e, com isso, havia assumido a liderança com 01min33s133, 0s422 à frente de Verstappen, com Russell, Pérez e Hamilton completando o top 5, enquanto Alonso, Leclerc e Sainz vinham na sequência.

A 15 minutos do fim, Ricciardo colocava a RB na ponta com 01min32s869, apenas 0s032 à frente de Norris, com Piastri em terceiro e Tsunoda em quarto, todos de macios, e Verstappen de médios em quinto a 0s369.

No final, Daniel Ricciardo terminou na frente na 'estreia' da RB com 01min32s869. Lando Norris foi o segundo, a apenas 0s032. Oscar Piatri foi o terceiro a 0s244 com Yuki Tsunoda em quarto e Fernando Alonso em quinto. Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas completaram o top 10.

O grid da F1 volta à pista do Sakhir ao 12h, horário de Brasília, para o segundo treino livre para o GP do Bahrein, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades. Não perca!

RICO PENTEADO analisa PRÉ-TEMPORADA no Bahrein e diz se teremos novo PASSEIO da Red Bull na F1 2024

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!