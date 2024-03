Segundo George Russell, a Mercedes projetou o carro para a temporada 2024 da Fórmula 1 ao redor dos desejos de Lewis Hamilton, após ambos os pilotos terem sofrido com a dirigibilidade ruim do modelo anterior.

No ano passado, a Mercedes começou o campeonato mantendo o problemático conceito de 2022, percebendo cedo que havia cometido um erro. Após um grande pacote de atualizações em Mônaco, a equipe conseguiu terminar com o vice-campeonato, mas a falta de previsibilidade deixaram Hamilton e Russell sofrendo com a inconsistência.

A Mercedes chega para este fim de semana no Bahrein com um W15 muito revisado, trazendo as esperadas mudanças no design além de um cockpit mais traseiro, um dos principais pedidos de Hamilton.

No ano passado, Hamilton disse que a Mercedes não ouviu ele ao manter seu conceito 'zeropod' mas, segundo Russell, agora a equipe atendeu aos desejos do heptacampeão, algo que Russell apoia.

"Lewis e eu trabalhamos duro para ajudar a guiar essa equipe na direção que queremos que ela vá. Obviamente, com a experiência de Lewis, o carro foi projetado ao redor de seus desejos, com o cockpit sendo mais traseiro do que no ano passado, os sidepods 'meio Red Bull' e uma cremalheira de direção um pouco diferente".

"Então é bom ver que a equipe estava ouvindo isso, mas precisamos ver se isso se traduz em tempo de volta. Acho que começamos em boas condições. Mas, no final, há apenas uma coisa que importa, que é o tempo de volta".

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Quando questionado se as mudanças cobradas por Hamilton também o ajudam, ele disse: "Estou feliz com as mudanças que colocaram no carro, e acho que, assim como qualquer piloto, você precisa apenas se adaptar ao que tem em mãos".

"Estamos sentando mais atrás nesta temporada. Para mim, é uma pequena mudança, não é melhor nem pior".

"Lewis e eu sempre tivemos comentários similares de formas levemente diferentes. Ele falava muito sobre o posicionamento do cockpit, eu falava muito sobre a traseira instável. E. no final, resolvemos esse problema, acredito, nas várias mudanças que foram feitas".

Russell disse que não viu mudanças no comprometimento de Hamilton em fazer o W15 dar certo mesmo com sua saída da Mercedes já confirmada.

"Demos o nosso melhor no simulador. Acho que Lewis está lá mais do que já esteve. Lewis ainda está motivado, e estamos trabalhando muito bem juntos como equipe. Estivemos na fábrica no fim de semana, no simulador no sábado e na segunda em uma reunião com as equipes de projetistas e engenheiros, não parece que nada mudou".

"Então ainda estamos dando o nosso melhor e estamos animados pelo que está por vir. A Red Bull tem uma ótima base no momento, mas temos uma boa fundação para crescermos".

RICO PENTEADO projeta 1º GP da F1, no BAHREIN! Quem pode PEITAR RBR? HORNER FICA / 'Hamilton vs Antonelli'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!