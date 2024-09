Daniel Ricciardo está sofrendo rumores de que será demitido de seu assento na RB para a próxima temporada - tendo rolado informações até de que ele será substituído já em Austin. Agora, no GP de Singapura, o piloto tentou fazer tudo que pôde para conseguir pontos, mas cruzou a linha de chegada da Fórmula 1 como último colocado, no entanto, garantiu a volta mais rápida, tirando o ponto extra de Lando Norris.

Em conversa com a Sky Sports, Ricciardo apareceu bastante abalado com o resultado, mesmo depois de conseguir ajudar Max Verstappen em sua busca pelo quarto título mundial, garantindo que a luta de Norris será ainda mais acirrada.

Na entrevista, o piloto disse que estava orgulhoso de seus 13 anos correndo pela F1 e, apesar de receber o prêmio de 'piloto do dia', ele admitiu que isso significava "alguma coisa" no que poderia ser o seu último GP no cockpit como piloto titular.

"Eu tenho que reconhecer o porquê eu voltei depois do período na McLaren. Eu sempre disse que eu não queria voltar só para estar no grid".

"Eu queria voltar a lutar pelas posições da frente e voltar par a Red Bull. É claro que isso não aconteceu, então eu tenho que me pergutar: 'o que mais eu posso alcançar? O que mais há para que eu faça?'"

"Eu dei o meu melhor. Talvez o fim de conto de fadas não tenha acontecido, mas eu tenho que olhar para trás, nos meus 13 anos de carreira. E eu fico orgulhoso".

"Normalmente, o piloto do dia é algo que nós não damos muita atenção, mas, hoje, eu posso dizer que é algo que eu aprecio muito. Isso, hoje, significa alguma coisa".

O piloto ainda confirmou que estava emocionado porque sabe que esse resultado pode "significar algo, mas também poderia ser apenas a exaustão da corrida". Ao comentar seu desempenho, Ricciardo apontou que, após ser eliminado no Q1, a RB tentou fazer uma estratégia diferente com os pneus macios, mas ele não conseguiu desempenhar bem.

O piloto ainda fez algo inesperado no fim da corrida: ele voltou aos boxes, calçou pneus macios e cravou a volta mais rápida, tirando o ponto extra que era de Norris e garantia que o britânico teria maiores chances de bater o holandês na tabela de pilotos.

A decisão parecia ter sido um pedido direto da Red Bull, uma vez que o próprio Verstappen não conseguiu cravar uma volta rápida e não tinha mais tempo para trocar os pneus por compostos mais novos e ainda manter o segundo lugar.

No entanto, ao comentar o assunto, o competidor da RB não desmentiu, nem confirmou que as ordens vieram da 'equipe mãe'. Mas, Ricciardo disse que esse feito "pode se tornar um bom presente de Natal", uma vez que seu auxilío garante a dominância de Verstappen, seu ex-companheiro de equipe.

"Na minha visão, foi uma corrida difícil para ultrapassagens. Não foram muitas pessoas que conseguiram passar os carros. Nós tentamos ser agressivos no começo, com os pneus macions, e pensamos que poderíamos ter sorte, mas isso não aconteceu".

"Se o Max vencer por um ponto, então isso pode virar um bom presente de Natal".

