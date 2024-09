Daniel Ricciardo admitiu que "talvez o final de conto de fadas não tenha acontecido" após encerrar o GP de Singapura em 18º lugar, em meio a rumores de que Liam Lawson assumirá o seu lugar na Fórmula 1 já na corrida dos Estados Unidos, em Austin.

Embora Ricciardo tenha permanecido cauteloso sobre seu futuro no fim de semana, ele estava evidentemente desanimado depois de uma corrida difícil, na qual foi o último dos carros restantes na pista.

Em entrevista à Sky Sports F1, Ricciardo disse que estava "orgulhoso" de seus 13 anos na categoria e acrescentou que, embora tenha prestado pouca atenção ao prêmio de "piloto do dia", isso foi "algo" no que pode ter sido seu último GP.

"Tenho que reconhecer por que voltei depois da passagem pela McLaren, e sempre disse que não queria voltar apenas para estar no grid", disse Ricciardo. "Eu queria tentar voltar a lutar na frente e voltar para a Red Bull. Obviamente, isso não se concretizou, então também tenho que me perguntar 'o que mais posso conseguir? O que mais posso realmente buscar?"

"Dei o meu melhor. Digamos que talvez o final de conto de fadas não tenha acontecido, mas também tenho que olhar para trás, para os 13 anos que se passaram, e me sinto orgulhoso."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Normalmente, o prêmio de piloto do dia talvez não seja algo que nós, pilotos, consideremos muito, mas hoje posso dizer que é algo pelo qual me sinto grato. Portanto, isso significa alguma coisa."

Ricciardo também disse à F1 TV que teve "muitas emoções porque estou ciente de que pode ser isso." "São tantas coisas, como uma enxurrada de muitas emoções, sentimentos e exaustão, e o cockpit é algo com o qual me acostumei por muitos anos, e eu só queria saborear o momento."

