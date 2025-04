A Ferrari teve um desempenho sólido, mas não excepcional, na classificação para o GP do Japão. Apesar disso, o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, se frustrou com a performance durantes as sessões de sábado em Suzuka.

Charles Leclerc colocou sua SF-25 em quarto lugar no grid, 0,316 segundos atrás do tempo da pole, e foi o melhor piloto da Ferrari, enquanto Hamilton teve o oitavo melhor tempo, 0,627 segundo atrás.

“Não é bom o suficiente da minha parte, P8 não é ótimo”, disse Hamilton. “Fiquei feliz por chegar ao Q3, é uma batalha muito acirrada, só não consegui fazer grandes voltas no Q3".

“Estamos correndo mais alto do que gostaríamos”, comentou. “Não sei se todos estão no mesmo barco nesse aspecto, está mais alto do que gostaríamos de estar do fim de semana anterior.

O britânico também apontou uma configuração problemática em particular como uma das culpadas pelo resultado ruim.

"Eu tinha muita saída de dianteira e não consegui tirá-la durante a classificação", afirmou o heptacampeão.

Hamilton, no entanto, elogiou o companheiro de equipe: "Acho que Charles fez uma ótima volta hoje - muito bem feito".

"Talvez ele até tenha conseguido um pouco mais do que o carro era capaz".

Leclerc vai bem, mas fica alerta

"Nossa posição provavelmente é apenas essa no momento", diz Leclerc sobriamente. "Acho que estamos até um pouco atrás da Mercedes no momento em termos de ritmo puro".

Para ele, o fato de ainda estar bem à frente de Hamilton se deveu principalmente ao seu próprio desempenho. "Acho que a volta foi muito, muito boa. Dei tudo de mim naquela volta, não havia muito mais a fazer".

Apesar do quarto lugar, Leclerc está otimista com o fim de semana até agora - também devido ao progresso na configuração, que lhe deu mais confiança no carro. "Estou em um ponto completamente diferente agora do que no início da temporada e me sinto muito mais confortável no carro - talvez ele nos surpreenda amanhã de forma positiva".

Ele conseguiu melhorar significativamente o equilíbrio, em particular, ao longo do fim de semana. "Definitivamente, encontrei alguma coisa", disse o monegasco à Sky.

No entanto, o SF-25 ainda é muito limitado em certas áreas - especialmente em curvas rápidas, a Ferrari não tem aderência em comparação com a Red Bull e a McLaren. "Simplesmente não somos rápidos o suficiente e não temos aderência suficiente para acompanhar a McLaren e a Red Bull nas curvas", disse Leclerc.

O progresso geral no nível de downforce também continua sendo um desejo por enquanto: "Ele continua como está e não posso mudar isso".

Um raio de esperança para Leclerc: ele se deu melhor com o carro na classificação porque a Ferrari adaptou a configuração mais de perto ao seu estilo de pilotagem. "Definitivamente, encontramos algo que se adapta melhor ao meu estilo de pilotagem, e isso me deu muito mais confiança na classificação". Outros problemas ainda não foram resolvidos, mas a base está correta.

Leclerc também vê progresso em termos de estratégia. Após as oportunidades perdidas em Melbourne, o comportamento da equipe foi revisto. "É claro que trabalhamos nisso. Sempre há uma análise quando tomamos uma decisão errada. Passamos pelo mesmo processo - desta vez com a experiência adicional de Lewis".

Diferentes direções de configuração

Hamilton e Leclerc escolheram direções de configuração diferentes pela primeira vez nesta temporada. Em retrospectiva, Hamilton disse: "A direção de Charles provavelmente teria sido melhor hoje para a única volta na classificação". Sua própria configuração foi provavelmente a melhor escolha para a corrida - "mas quem sabe, vou descobrir amanhã".

Um pequeno vislumbre de esperança para o heptacampeão: a possibilidade de chuva no domingo. "Eu geralmente adoro a chuva. Normalmente, quando você tem uma classificação como a que eu tive, você espera que chova. Então, espero que ela realmente aconteça".

Mas é claro que a Ferrari prefere ser competitiva e capaz de vencer mesmo sem a ajuda do alto. Leclerc resume: "Temos que continuar trabalhando - ainda há uma grande diferença para a McLaren e a Red Bull, e nosso objetivo é vencer corridas novamente."

