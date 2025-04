F1: Tsunoda é duro com si mesmo após eliminação no Q2 em Suzuka

Yuki Tsunoda admitiu ter se sentido "muito envergonhado" depois de um desempenho decepcionante na classificação de seu primeiro GP em casa com a Red Bull, em Suzuka. Ele mostrou um ritmo promissor no Q1, mas vacilou no Q2, ficando em 14º lugar no grid para a corrida do Japão na Fórmula 1.

Apesar da decepção com seu desempenho neste sábado, ele está começando a se adaptar ao desafiador e exigente RB21.

A Red Bull decidiu fazer a polêmica escolha de substituir Liam Lawson por Tsunoda depois de apenas dois finais de semana em 2025. Apesar do quali de Suzuka, até agora parece que o japonês está tendo um desempenho melhor ao volante do carro de Milton Keynes do que o neozelandês que ele substituiu.

"Quero dizer, o Q1 foi muito bom. Acho que só perdi a chance. Acho que a janela em que esse carro pode operar é muito estreita e o aquecimento de pneus, provavelmente a maioria das coisas tem que ser quase perfeita, mas especialmente o aquecimento", explicou Yuki após a classificação. "E, especialmente na segunda tentativa do Q2, eu não consegui fazer o aquecimento que queria na volta anterior, então isso faz uma grande diferença no final".

"Então, algo que aprendi foi reconhecido no segundo tempo, mas foi um pouco tarde demais, e é uma pena que eu não tenha conseguido fazer tudo junto quando era importante", seguiu o piloto apoiado pela Honda.

A pequena janela de operação do RB21 tem sido um problema conhecido que a equipe tem trabalhado para resolver desde a temporada 2024. O chefe da equipe, Christian Horner, admitiu essa falha, e Max Verstappen - apesar de ter colocado o carro na pole - já havia reclamado desse comportamento.

Quando perguntado se a bandeira vermelha decorrente de fogo em parte da grama de Suzuka interrompeu seu ímpeto, Tsunoda disse que estava mais concentrado em sua estratégia de aquecimento.

"Sim, quero dizer, é o mesmo para todos, então acho que não é isso, é apenas... Acho que foi só o aquecimento e, não sei, tive grandes rajadas de vento na curva 2, momentos bem intensos, que foram um pouco inesperados. Então, tenho que analisar o que aconteceu lá, mas pelo menos vi um bom ritmo no Q1 e sinto que tenho confiança no carro."

Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ainda estou aprendendo no processo, estou aprendendo, mas sim, muito envergonhado. Eu não esperava esse resultado hoje."

Perder uma experiência crucial no carro graças a uma infinidade de bandeiras vermelhas até agora neste fim de semana de GP do Japão não foi bom para Tsunoda, que está tentando se acostumar com seu novo local de trabalho.

"O TL2 foi um tempo limitado que eu tive, e no TL3 eu consegui dar um pouco de ritmo. No Q1, eu me senti muito bem e confiante, mas no Q2 foi algo que eu não esperava que acontecesse e aquela coisa nova apareceu, então, sim... Tenho certeza de que se eu tiver mais uma oportunidade, será diferente, mas é o que é, você nem sempre consegue fazer tudo junto quando é importante", completou o piloto da casa. O Motorsport.com faz a cobertura completa de Suzuka via site e via Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o grid de largada completo do GP do Japão após punição a Sainz:

