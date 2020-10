F1: Rosberg 'corneta' Hamilton após pole de Bottas no GP de Eifel

Depois de ver o companheiro Valtteri Bottas superá-lo na briga pela pole position do GP de Eifel de Fórmula 1, em Nurburgring, Lewis Hamilton ainda foi alfinetado pelo ex-rival Nico Rosberg, seu antigo 'parceiro' na Mercedes.

"Foi fantástica a volta do Bottas. Foi perfeito sob toda pressão, essa é exatamente a mensagem que ele precisa enviar a Lewis: 'Ainda não acabou e eu ainda estou na luta pelo campeonato'. Se ele puder continuar isso amanhã, será ótimo", disse Rosberg à TV inglesa Sky Sports. O alemão também apontou a "fraqueza" de Hamilton após seu sucessor finlandês ficar mais de dois décimos à frente do britânico no treino de classificação.

O britânico e Rosberg viveram grande rivalidade na Mercedes entre 2013 e 2016. Neste ano, o alemão conquistou seu título mundial e logo depois se aposentou, após ser superado pelo então companheiro em 2014 e 2015. Desde 2017, Bottas corre pelas Flechas de Prata.

Neste sábado, Rosberg ainda afirmou que, para derrotar Hamilton, é preciso 'jogar com o psicológico'. Para o alemão, o hexacampeão às vezes se abate com um revés e Bottas precisa se aproveitar caso queira permanecer na disputa pelo título da atual temporada.

"Esta é a fraqueza que Lewis tem, às vezes ele pode perder o ímpeto e pode 'mergulhar' e ficar nessa por algumas corridas. Você tem de tentar mantê-lo lá embaixo e também maximizar seus próprios resultados enquanto isso", explicou Rosberg.

"Se Lewis está neste período? Ainda não sabemos. Temos de ver como será amanhã, então Valtteri precisa estar ganhando e maximizando esses pontos. É a única oportunidade que tem e a única chance para desafiar Lewis pelo campeonato", completou o campeão de 2016.

Com dez corridas disputadas de um total de 17 em 2020, Hamilton tem 205 pontos, contra 161 de Bottas, o vice-líder. Até agora, o britânico venceu seis vezes (Estíria, Hungria, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Toscana) e o finlandês ganhou duas corridas (Áustria e Rússia).

