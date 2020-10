O chefe da equipe Alfa Romeo Fórmula 1, Fred Vasseur, afirmou que quer definir a dupla de pilotos da equipe para 2021 ainda neste mês.

Acredita-se que Kimi Raikkonen permanecerá na equipe de Hinwil, enquanto Mick Schumacher é fortemente cotado para ocupar o segundo lugar que pertence a um piloto indicado pela Ferrari, atualmente ocupado por Antonio Giovinazzi.

Schumacher deveria pilotar no TL1 em Nurburgring na sexta-feira, mas o mau tempo causou o cancelamento da sessão e impediu que o filho do heptacampeão tivesse a oportunidade.

Embora nenhuma data tenha sido definida, Vasseur ainda espera que a decisão seja tomada mais cedo ou mais tarde.

“Acho que foi na sexta-feira passada que disse que seria nas próximas semanas”, disse ele. “Acho que no decorrer de outubro temos que tomar uma decisão para ficarmos relaxados sobre isso nos últimos quatro eventos da temporada”.

Sobre a sessão perdida de sexta-feira, ele disse: “É uma pena e para todos, principalmente para Mick. Ele estava muito empenhado, foi para a fábrica na semana passada, trabalhou muito com os engenheiros, fez uma boa preparação para o TL1, e então aconteceu o que aconteceu".

“Com certeza é uma pena. Mas acho que pelo menos ele tirou alguma coisa da preparação. Ele ficará conosco durante todo o fim de semana e espero que possamos fazer algo no futuro”.

Vasseur reconheceu que não será fácil colocar Schumacher no carro para outro treino livre, especialmente considerando que a F1 passará por novos circuitos e haverá necessidade de Giovinazzi acumular quilometragem.

“Não é tão fácil porque em Portimão todos terão que aprender a pista, e não é o melhor lugar para ceder o TL1, e Imola não terá o TL1. Então temos que avaliar em Istambul. Temos que sentar e discutir com Antonio, mas não é o mais fácil agora, eu acho. E Mick terá os dois eventos no Bahrein em que estará competindo na F2”.

Vasseur sublinhou que o teste não tinha como objetivo avaliar os tempos de volta do jovem alemão.

“Quando um piloto está cedendo o TL1 para outra pessoa, a primeira abordagem é evitar colisões que possam prejudicar o FP2. Portanto, estamos pedindo a eles que fiquem um pouco calmos. E então você não pode julgá-los pelo tempo da volta, isso seria injusto. Mas é mais pela abordagem, na forma como eles estão acelerando, o ritmo durante o TL1 e no feedback que eles são capazes de dar à equipe".

“Porque se você está falando sobre ritmo, você tem mais que confiar no que Mick está fazendo no F2 do que nas 10 voltas que ele está fazendo no TL1. Como equipe, é a única maneira que temos de julgar a atitude, o relacionamento que ele foi capaz de construir com o time e o feedback técnico”.

