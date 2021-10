Nico Rosberg é o único até agora a vencer Lewis Hamilton na era dos motores híbridos da Fórmula 1, que começou em 2014. O ex-piloto foi companheiro do heptacampeão na Mercedes e levou o título da temporada de 2016 em uma disputa acirrada e cheia de rivalidade. Em outras palavras, é a pessoal ideal para aconselhar Max Verstappen.

Muito se fala sobre o aspecto psicológico do britânico naquele ano, que foi abalado e 'aproveitado' pelo alemão. Segundo Rosberg, o importante em uma luta com Hamilton é saber tirar o máximo dos momentos em que ele se desmotiva e manter a consistência contra seu principal adversário.

"Para ganhar um campeonato, primeiro você precisa olhar para o seu rival", comentou Nico para a revista britânica Square Mile. "Nesse caso era Lewis, ele era o único oponente de verdade e agora mostrou que é o melhor de todos os tempos, então o nível é incrivelmente alto. No entanto, como acontece com qualquer ser humano, sempre há pontos fracos."

"É importante estar nos seus 110% ao longo da temporada, porque com qualquer coisa abaixo disso você não terá chances contra ele. Também é importante ser consistente, não ter corridas muito ruins, em todos os momentos."

Falando especificamente de Hamilton, Rosberg deu dicas de onde tirar vantagem durante a temporada: "Lewis tem esses momentos em que ele perde um pouco a motivação, ele tem esses pontos baixos e é importante aproveitá-los para segurá-lo por mais tempo. Se todos esses ingredientes se juntam, você tem uma chance e foi isso que aconteceu em 2016."

