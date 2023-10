A Mercedes acredita que finalmente foi encontrado um ponto ideal de configuração para seu carro de Fórmula 1 de 2023, para reverter uma tendência de início lento que prejudicou seus finais de semana ao longo da temporada.

Para o retorno do efeito solo em 2022, a Mercedes procurou rodar o W13 o mais baixo possível no asfalto para alcançar máximo downforce.

Mas o carro foi atingido por graves danos à medida que imperfeições da superfície forçaram concessões, o que significava que a equipe não poderia replicar suas simulações de túnel de vento.

No entanto, as vitórias de George Russell na sprint e no GP do Brasil no final do ano passado encorajaram a Mercedes a manter sua arquitetura exclusiva de 'zero-pod'.

Mas para 2023, acredita-se que a equipe foi longe demais ao projetar seu desafiante W14 em torno de uma altura de percurso excessivamente alta. A equipe lutou para manter o carro consistentemente dentro de sua janela operacional ideal.

À medida que os engenheiros procuravam otimizar o monoposto durante cada fim de semana, levava a grandes oscilações no desempenho.

Muitas vezes, Russell e seu companheiro de equipe Lewis Hamilton eram mais lentos nas primeiras sessões de treinos livres, conseguiam transmitir feedback contrastante sobre o comportamento do carro e mudavam significativamente a configuração antes do TL2.

Então a dupla progrediria na classificação e finalmente atingiria seu desempenho máximo nas últimas etapas da corrida.

O chefe da equipe, Toto Wolff, procurou explicar a tendência no início desta temporada, dizendo: "Temos a tendência de dar um salto de sexta para sábado na compreensão do trabalho de simulação noturno. E você pode ver que nos fins de semana de sprint, tivemos mais dificuldades do que um convencional fim de semana."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, is returned to the garage Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mas desde as férias de verão, a Mercedes parece estar quebrando esse hábito.

Isto foi destacado particularmente na sexta-feira no Catar.

Dado que se trata de um fim de semana de corrida sprint, apenas uma sessão de treinos (em vez das três habituais) ocorre antes da classificação.

Embora as infrações tardias aos limites da pista tenham tirado os pilotos da McLaren , Lando Norris e Oscar Piastri , dos três primeiros, Russell se classificou em segundo no circuito de Losail, enquanto Hamilton subiu para o terceiro lugar.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o motivo da Mercedes ter saído muito mais rápido do que o normal, Russell respondeu: "Acho que é apenas aprendizado e experiência. Acho que nos encontramos fora do ritmo no início deste ano, muito atrás de onde queríamos estar. Estávamos tentando muitas coisas diferentes com o carro."

“E acho que agora, provavelmente nestas últimas cinco corridas, a configuração do carro tem sido praticamente a mesma em todas as corridas que vamos."

“Então, sabemos o que o carro precisa para maximizar seu desempenho. Acho que isso ajuda na consistência e vamos desenvolver isso.”

"E isso também nos deu uma boa direção para o próximo ano. Então, acho que esse é um grande fator", concluiu.

