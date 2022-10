Carregar reprodutor de áudio

Esteban Ocon diz que seu amigo de infância, e rival, Pierre Gasly se juntar a ele na Alpine na próxima temporada da Fórmula 1 é uma “história incrível”.

A dupla teve um relacionamento difícil nos últimos anos. No entanto, Ocon insiste que eles podem cooperar para ajudar a equipe a progredir e superar quaisquer diferenças do passado, um sentimento também ecoado por Gasly. Esteban sugeriu que o foco deveria estar em como dois pilotos que cresceram juntos e que agora estão pilotando por uma equipe francesa devem se ajudar.

Perguntado pelo Motorsport.com se eles poderão trabalhar juntos, Ocon disse: "Sim, faremos. E para ser honesto, eu acho que é uma história incrível para contar.

“Quero dizer, começamos a andar de kart juntos. Isso é muito louco. Eu tenho muitas lembranças fantásticas com Pierre quando éramos crianças. E você sabe, nós nos perdemos um pouco. Ele estava fazendo campeonatos diferentes, ele foi para o Japão, eu fiquei na Europa, times diferentes, épocas diferentes.

“Mas acho que seria ótimo colaborarmos juntos. Não sou apenas eu da Normandia, somos todos os três da Normandia, eu, Pierre e a marca. Então, se pudermos levar esse time ao topo e fazer a Normandia vencer, isso seria algo especial.”

Ele acrescentou: “Acho que existem algumas coisas ótimas que podemos criar. O mínimo é que façamos um trabalho perfeito para a equipe e trabalhemos bem juntos. Mas tenho certeza que tudo vai ficar bem.

“Você sempre quer vencer seu companheiro de equipe quando está na F1. É a mesma rivalidade que você tem com qualquer companheiro de equipe, porque não existe campeonato francês, não existe campeonato francês/espanhol, então tudo bem.”

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Nicholas Latifi, Williams Racing, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: FIA Pool

Ocon disse que a dupla já teve uma breve chance de conversar: “Tivemos. Fizemos uma sessão de fotos juntos. Tivemos algumas entrevistas. Passamos um pouco de tempo conversando. Sim, vai ser divertido.”

Ele também minimizou qualquer sugestão de que sua experiência com a equipe lhe dará uma vantagem inicial em termos de liderança no desenvolvimento do A523.

“Não é algo em que eu realmente me concentre muito. O importante para mim é manter o trabalho que estou fazendo, o desenvolvimento, o novo piso que trouxemos em Singapura, também sou o líder dessa vinda. Fernando [Alonso] também dá o que pensa, eu dou o meu, e é o trabalho em conjunto que trazemos que faz o importante.

"Com certeza terei mais experiência, sei como o carro funciona. Mas é importante para a equipe colocar Pierre em alta velocidade rapidamente."