Falando publicamente pela primeira vez desde a batida em Silverstone, Max Verstappen se manifestou sobre o caso. O holandês disse que as celebrações "desrespeitosas" de Lewis Hamilton e da Mercedes após a vitória do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 mostram "quem eles realmente são".

Após confirmar que havia falado com Hamilton pelo telefone após o acidente, Verstappen não diminuiu o tom das críticas, reforçando sua crença de que era errado que o rival aparecesse tão feliz depois do triunfo em casa.

"O que quero dizer com desrespeitoso é quando um cara está no hospital e outro está levantando a bandeira como se nada tivesse acontecido após empurrar o primeiro na parede a 51G...".

"E não apenas isso, falo de toda a celebração da equipe. Não é assim que se comemora uma vitória, especialmente como eles conseguiram essa vitória".

"Então sim, é isso que achei desrespeitoso e de um modo que mostra quem eles realmente são. Vem após uma situação de pressão. Eu não gostaria de ser visto assim".

A Red Bull também tem sido muito crítica do modo como a Mercedes celebrou o triunfo, com o chefe Christian Horner mantendo seus comentários sobre o comportamento da rival em sua coluna pós-GP no site da Red Bull.

Verstappen não falou mais sobre o conteúdo da conversa com Hamilton após a corrida, ou mesmo se eles haviam chegado a discutir como abordariam as disputas a partir daqui.

"Sim, ele me ligou. Não preciso entrar em detalhes sobre isso, mas sim, conversamos".

Apesar de sair irritado, Verstappen diz que mal pode esperar para colocar o ocorrido no passado.

"Não tem como mudar o que aconteceu. Não estou feliz com o que aconteceu lá, especialmente perder tantos pontos por causa de outro, mas a vida é assim".

"Não posso dizer muito mais do que isso. Bati forte no muro, algo que você nunca quer que aconteça mas sim, vamos tentar ter um bom final de semana aqui".

