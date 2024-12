George Russell, piloto da Mercedes, afirmou que "com certeza" iria ganhar o título de 2024 da Fórmula 1 com o carro da McLaren de Lando Norris e com o Red Bull de Max Verstappen, que se sagrou tetracampeão esta temporfa.

'Sim, com certeza', afirmou Russell ao jornal britânico Daily Mail quando perguntado se venceria com o carro papaia. George reafirma que também teria vencido com o RB20 de Verstappen: "Com certeza".

Já ao ser perguntado sobre se a saída de Lewis Hamilton iria atrapalhá-lo na busca pelo trofeú da F1, Russell disse que não:

"A saída de Lewis não muda muita coisa", argumentou. "Estarei entrando em sete anos de Fórmula 1. Estou pronto para lutar por um campeonato mundial".

"Aprendi muito com Lewis, mas estou muito satisfeito com meu próprio desempenho. Se o meu carro não estivesse tecnicamente abaixo do peso na Bélgica, o que levou à desclassilificação após a vitória, eu estaria liderando Lewis por cerca de 40 pontos".

O britânico explicou o porquê de pensar que iria ganhar com os dois carros dos rivais:

"Max venceu uma vez nas últimas 12 corridas, portanto, ele é muito forte. A diferença [entre Verstappen e Norris] é que, quando Max teve a chance, ele venceu, enquanto seus rivais que deveriam tê-lo vencido este ano não o fizeram".

"Eles [Norris e McLaren] desperdiçaram muitos pontos e, portanto, Max, que é um piloto excepcional, venceu o campeonato mais cedo".

"Eu digo que poderia ter vencido com a Red Bull porque era o carro mais rápido no início. Até o Checo ficou em segundo lugar algumas vezes. Foi só na segunda metade da temporada que eles foram a terceira melhor equipe".

