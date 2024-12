Alain Prost não quer que sua carreira na Fórmula 1 seja resumida a intensa rivalidade com Ayrton Senna, com quem dividiu a garagem da McLaren em 1988 e 1989.

Na esteira do lançamento da minissérie dramatizada Senna, o tetracampeão da Fórmula 1 também terá uma série documental lançada no Canal+, da França, com o nome "PROST", que retrata sua carreira no automobilismo.

"Faz muito tempo que não quero falar de outra coisa que não seja o esporte", explica Prost. "Há 30 anos, convivo com uma espécie de redução da minha vida, que é o episódio Prost-Senna".

Sem negar de forma alguma o valor extraordinário desse duelo, ele quis se deter no início, o período de sua vida do qual se diz mais orgulhoso, e também contar algo mais, que "por modéstia, consciência profissional e também dificuldade, porque nem sempre foi fácil com a mídia", ele praticamente sempre manteve em silêncio.

Para o Motorsport.com França, ele explica:"Com a idade, com o tempo, eu queria deixar um rastro, queria compartilhar. Quando digo que esse é o período do qual mais me orgulho, não estou tentando disfarçar".

"É realmente o início. É um pouco simplista dizer isso, é claro que foi muito mais complicado, muito mais mágico ao mesmo tempo, porque você precisa ver em detalhes como isso acontece. Depois disso, o resto se torna quase banal: a corrida, a competição, mesmo que tenha sido mágica".

"Eu teria ficado frustrado se as pessoas não conhecessem [minha carreira], com todas as histórias, e se fosse apenas sobre uma luta com Senna. Sinceramente, é só disso que as pessoas se lembram".

"E não tem problema. A prova é que viverei com essa história e essa lenda pelo resto da minha vida, mas ainda há coisas importantes e, é claro, algumas coisas que são mais importantes para mim".

Comparação entre produções cinematográficas

Em entrevista ao Canal+, Prost afirmou que não esteve muito feliz com a forma que foi retratado na minissérie da Netflix, comparando-a com o documentário de 2010.

"Vi apenas algumas imagens e já recebi muitos comentários... Entre o filme Senna, o primeiro [Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão], no qual passei talvez até mais tempo do que no meu documentário, e esse filme biográfico, é óbvio que não vou ficar satisfeito, porque sempre há um mocinho e um bandido [mostrado nele]".

"Eu sei um pouco sobre a história, sobre o que está sendo contado. Então, sim, é um filme biográfico, é ficcionalizado, mas infelizmente há muitas histórias recorrentes que são totalmente inventadas, totalmente falsas".

"Além disso, as pessoas me fazem parecer arrogante, mas, sinceramente, acho que se há algo que posso realmente refutar é isso".

No entanto, o ex-piloto de F1 não quer que uma dramatização como a de Senna (2024) seja feita para retratar a sua carreira, avaliando que o documentário já é suficiente: "Depois de um documentário como esse, eu estaria mais inclinado a dizer: 'Chega, deixei minha marca e estou indo embora, não quero ter mais nada a ver com isso'".

"Meu estado de espírito hoje é quase esse. Tenho outras coisas para fazer na vida além de sempre falar sobre o que aconteceu com Ayrton. Guarde isso para você".

"Ele me disse coisas naquela semana em Ímola que me fez prometer e jurar que nunca diria, e que nunca disse a nenhum membro da minha família. Isso ficará comigo. Tenho segredos, tenho certezas, sei como ele era, sei exatamente. Basta".

