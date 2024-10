Segundo a Federação Internacional de Automobilismo, as modificações introduzidas recentemente no regulamento técnico de 2026 tornam a próxima geração de carros da Fórmula 1 dois segundos mais rápidos que o modelo inicialmente anunciado, mas ainda sendo mais lento que os atuais.

Os planos para a próxima geração de carros de F1 foram revelados antes do GP do Canadá, mas, após as preocupações expressas sobre seu provável desempenho, a FIA começou os trabalhos para fazer possíveis ajustes.

Esses esforços chegaram agora a uma conclusão, com o chefe de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis dizendo que a nova versão dos regulamentos deve tornar os carros cerca de um segundo por volta mais lentos do que os atuais.

"Houve um aumento do desempenho do carro em provavelmente cerca de 50 pontos de downforce", disse. "Isso fez com que o desempenho passasse de menos 40%, em comparação com os carros atuais, para cerca de menos 15% em termos de downforce. Em termos de desempenho, o tempo de volta resultante dos carros é muito próximo ao dos carros atuais. Tudo isso foi feito conforme prometido em junho".

Perguntado sobre qual teria sido a velocidade dos carros se não tivessem sido feitas modificações nos regulamentos que foram publicados antes do Canadá, Tombazis disse: "Se não tivéssemos feito nenhuma alteração depois de junho, acho que seria provavelmente cerca de mais dois segundos mais lento".

Renderização do carro F1 2026 FIA Foto de: FIA

O que mudou

Descrevendo onde estava o foco das mudanças regulatórias para 2026 para adicionar downforce e tempo de volta, Tombazis explicou que elas envolviam várias áreas-chave do carro.

"As principais mudanças na aerodinâmica foram aumentar um pouco a caixa em que se encontra a asa dianteira", disse ele. "Também acrescentamos a vedação da asa dianteira e o estilo que era usado nos carros anteriores. Adicionamos algum espaço para dispositivos na frente do assoalho dianteiro, como o painel lateral e a borda dianteira do painel lateral. Aumentamos o tamanho do difusor, que começa um pouco mais à frente e é um pouco maior".

"Redesenhamos parte da carenagem ao redor das rodas dianteiras e ainda há algum trabalho em andamento que, esperamos, possa levar a alguns ajustes finais no próximo Conselho Mundial da carenagem traseira e como ela interage com o difusor nessa área".

As mudanças de 2026 em mais detalhes

As mudanças feitas na última versão dos regulamentos incluem várias alterações na asa dianteira, com uma região de caixa maior permitida para os elementos da asa dianteira e uma placa final mais espessa. Enquanto isso, há a adição de uma faixa abaixo do conjunto para ajudar a direcionar o fluxo de ar, como era o caso antes da revisão regulatória de 2019, quando a faixas foram totalmente removidas.

Um "dispositivo de borda de ataque" também foi introduzido para o assoalho, que pode ter até cinco seções e contribuirá claramente para o envelopamento do desempenho do próprio assoalho. Enquanto isso, a "placa do assoalho" agora pode ter três seções, em vez de duas, e suas restrições dimensionais foram ajustadas de acordo.

Para ajudar a reduzir a flexão no conjunto do assoalho, agora há espaço para mais suportes de metal, já que seu número aumenta de dois para três, enquanto seis suportes da placa do assoalho também são permitidos.

As alterações, embora não excessivas, oferecem potencial suficiente para aumentar o downforce dessa nova geração de carros, pois estão interconectadas, com mudanças feitas da dianteira para a traseira.

