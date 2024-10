O chefe da McLaren, Andrea Stella, diz que está feliz em aceitar a decisão da FIA de que a Red Bull não violou as regras da Fórmula 1 em relação ao seu ajustador de "babador" dianteiro.

A presença de um dispositivo abaixo do cockpit da Red Bull, que permitia uma rápida mudança na altura do carro, alimentou suspeitas de que ele poderia ter sido usado pela equipe para ajustar o babador dianteiro durante o regime de parque fechado - o que seria uma violação das regras.

Embora a FIA tenha respondido às preocupações dos rivais da Red Bull sobre o possível uso desse dispositivo, instalando selos nele no GP dos Estados Unidos, o órgão regulador insistiu que não havia nenhuma evidência de que ele tivesse sido usado contra os regulamentos.

E no sábado, em Austin, o chefe de monopostos da FIA, Nikolaz Tombazis, rejeitou um pedido da McLaren para investigar o uso anterior do dispositivo, insistindo que, no que lhe dizia respeito, o assunto estava encerrado.

"Posso dizer com total certeza se houve alguma irregularidade? Não", disse ele. "Posso dizer que o assunto está encerrado? Sim, com certeza".

Red Bull RB20 Foto de: Andreas Beil

Embora a McLaren, sem dúvida, queira que a FIA investigue um pouco mais a fundo se a Red Bull usou ou não o dispositivo ilegalmente, Stella acha que ela simplesmente precisa aceitar o veredicto e seguir em frente.

Perguntado pelo Motorsport.com se o assunto já estava encerrado para a McLaren, Stella disse: "Esse assunto, nesse estágio de seu desenvolvimento, pode ser encarado de diferentes maneiras. Você pode encerrar o assunto, ou pode continuar a investigá-lo".

"Mas meu ponto de vista específico é que, quando esse tipo de assunto está nas mãos da FIA, do departamento técnico, eles são pessoas capazes, com mais informações do que nós, como equipes, e mais ferramentas para obter mais informações do que nós. Eles têm o conhecimento especializado. Para mim, eu apenas confio no que eles fazem. E se a FIA acha que o assunto está encerrado, eu levo isso ao pé da letra, aceito, o assunto está encerrado e sigo em frente".

Stella disse que simpatizava com as dificuldades que a FIA enfrentava para policiar questões incrivelmente complexas e disse que talvez nunca se saiba se a Red Bull chegou a usar a ferramenta de babador dianteiro.

"Nós, como competidores, deveríamos tentar respeitar mais a FIA, porque não é fácil", acrescentou. "É uma daquelas funções que eu não trocaria, porque eles estão tentando impedir que os concorrentes tentem maximizar o desempenho".

"Às vezes, esse desempenho é branco, às vezes é cinza, às vezes é preto. Nesse caso, se houve uma prática de ajuste do assoalho dianteiro no parque fechado, nesse caso, isso é simples, é preto. Mas o interessante é que não deixa nenhum rastro. Então, você não sabe se isso aconteceu ou não".

NORRIS bate VERSTAPPEN e faz POLE em AUSTIN após batida de RUSSELL; HAMILTON cai no Q1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!