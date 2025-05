Quais são os pilotos mais ricos da história da F1?

A Fórmula 1 é um esporte muito lucrativo, e os pilotos bem-sucedidos e de longa data acumularam fortunas consideráveis durante suas carreiras. Isso não é surpreendente, já que em muitos casos eles arriscaram suas vidas para alcançar o sucesso.

Os atuais pilotos de F1 e os ícones de épocas anteriores não competiram, é claro, por centavos de dólar, mas por uma renda considerável. E aqueles que conseguiram transformar seus talentos em títulos eram, compreensivelmente, alvos mais atraentes para as equipes do que os pilotos que tiveram menos sucesso.

Como resultado de uma pesquisa recente, a revista GQ procurou classificar os pilotos mais ricos de todos os tempos na F11 e, conforme descrito acima, talvez não seja surpreendente que três campeões mundiais tenham ficado em primeiro lugar.

Os três ganharam um total de 16 títulos mundiais em suas carreiras na Fórmula 1, que foram bastante longas. Fernando Alonso ficou em terceiro lugar na lista, com ganhos de aproximadamente 204 milhões de euros, ou R$ 1,323 bilhões.

O espanhol, que tem dois títulos de campeão em seu nome, estreou na Minardi em 2001 e depois chegou ao topo duas vezes consecutivas com a Renault. Posteriormente, Alonso pilotou para a McLaren, Ferrari e Alpine, e atualmente é piloto da Aston Martin. Seu contrato expira no final de 2026.

Lewis Hamilton é o segundo piloto mais rico do mundo, com uma fortuna de 350 milhões de euros, ou R$ 2,271 bilhões. O piloto britânico fez sua estreia na McLaren em 2007 e conquistou seu primeiro título em 2008. O piloto, que atualmente corre para a Ferrari, também estabeleceu vários recordes extraordinários ao longo de sua carreira.

O primeiro lugar ficou com Michael Schumacher, que, segundo estimativas, acumulou uma fortuna de 472 milhões de euros, ou R$ 3.062 bilhões, durante sua carreira na F1. O heptacampeão foi por muito tempo uma figura emblemática no esporte, e até hoje ele ainda é identificado por muitos na F1, e seu nome abriu para sempre um capítulo nos livros de história do automobilismo.

É claro que é importante manter esses números em perspectiva, pois é provável que as fortunas dos pilotos de F1 mais bem-sucedidos sejam muito maiores e sejam complementadas por várias fontes extras de renda.

