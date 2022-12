Carregar reprodutor de áudio

Para a temporada 2013, a Fórmula 1 realizou uma série de modificações no regulamento para que todas e cada uma das equipes do grid pagassem uma taxa de participação no campeonato antes do início de cada temporada.

Essas cifras foram aumentando com o passar do anos e, além disso, é preciso pagar a maior parte desse valor em função dos pontos somados na temporada anterior, o fato do calendário da F1 estar cada vez mais extenso também fazem com que estes pagamentos aumentem por consequência.

Depois de um 2022 recorde com 22 corridas, as tarifas para 2023 foram liberadas na última versão do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 e, como de costume, estão divididos em dois, já que o campeão tem que pagar uma quantidade superior ao resto.

O campeão de construtores de 2022, no caso a Red Bull, que retornou a posto mais alto pela primeira vez desde 2013, deverá pagar uma tarifa base de 617.687 mil dólares - o que equivale a 585.660 mil euros - e mais 7.411 mil dólares por cada ponto somado o que representa, ao todo, um valor aproximado de 6,2 milhões de dólares.

As demais escuderias do grid - que terminaram de segundo até décimo - sem nenhuma distinção entre eles, são obrigadas a pagar a mesma tarifa base de 617.687 mil dólares (ou 585.660 mil euros) mais 6.174 mil dólares por cada ponto somado.

Na noite de Gala da FIA, Christian Horner, chefe de equipe do time de Milton Keynes, se mostrou muito surpreso com o valor: "Não havia me dado conta de quanto teríamos que pagar a FIA pelos pontos. Recebi a fatura outro dia, foi inacreditável."

No segundo escalão, Ferrari e Mercedes terão que pagar 4 milhões de dólares e 3,8 milhões de dólares respectivamente, cerca de 2 milhões de dólares a menos que a equipe austríaca, uma diferença realmente grande.

Ao contrário de 2021, nenhuma escuderia fechou o ano zerada, por isso, a Williams - décima colocada no mundial de construtores - terá que pagar um valor de 667,1 mil dólares em consequência dos oitos pontos conquistados.

Equipe Pontos Valor pelos pontos (dólares) Valor total (dólares) Red Bull 759 5.624.949 6.242.636 Ferrari 554 3.420.396 4.038.083 Mercedes 515 3.179.610 3.797.297 Alpine 173 1.068.102 1.685.789 McLaren 159 981.666 1.599.353 Alfa Romeo 55 339.570 957.257 Aston Martin 55 339.570 957.257 Haas 37 228.438 846.125 AlphaTauri 35 216.090 833.777 Williams 8 49.392 667.079

