A Red Bull exibiu nas redes sociais um cartão de Natal com mensagens muito diretas às suas rivais Mercedes e Ferrari, mas também à FIA, isto depois da sanção imposta à equipe de Milton Keynes por ter ultrapassado o limite de gastos na temporada 2021 da Fórmula 1.

No card veiculado nas redes sociais da equipe, observa-se um Papai Noel carregando um peru dizendo: "o peru pode nos levar além do orçamento", isso em clara referência à penalização recebida pelo time por ter superado em quase dois milhões de dólares os gastos da temporada anterior com alimentação.

Na imagem é possível ver Christian Horner, Helmut Marko e Adrian Newey de pé, enquanto sentados estão Max Verstappen, ao lado de seu troféu de campeão, assim como Sergio Pérez. Ao lado está a árvore de Natal com a figura de Daniel Ricciardo no topo como um anjo, além de decorações que lembram a temporada, como os 759 pontos no campeonato de construtores e as 17 vitórias.

Mas as mensagens não pararam por aí porque ao lado dos dois pilotos está uma caixa com a legenda “brinquedos indesejados” onde se destacam os carros da Ferrari e Mercedes, assim como o livro de estratégia da casa de Maranello.

Uma última caixa que simula um carro de controle remoto com o RB18 também chama atenção com as legendas “zero porpoising” e “lovely simple strategy”.

