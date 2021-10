A temporada 2021 da Fórmula 1 tem sido uma das mais competitivas dos últimos anos, não apenas na luta pelos títulos de pilotos e de construtores, mas também pela terceira posição do pelotão do meio.

Assim, depois de 16 corridas, há pilotos que se sobressaem no duelo interno de suas equipes, fazendo valer a experiência em um ano em que, os pilotos recém-chegados a uma casa nova, como Sergio Pérez, Fernando Alonso ou Daniel Ricciardo, partiram de um ponto de desvantagem sobre o desconhecimento do novo carro em relação aos seus companheiros.

Com seis provas ainda pela frente, três nas Américas e três no Oriente Médio, com dois circuitos completamente desconhecidos, Catar e Arábia Saudita, como fica o balanço no duelo interno das equipes? Quem é o piloto que mais traz pontos para seu time? Veja abaixo.

Algumas grandes diferenças

Desde que Nico Rosberg e Lewis Hamilton lutaram pelo título em 2016, a Mercedes não vê outro ano em que seus pilotos chegam à metade do ano com uma diferença mínima de pontos, com o heptacampeão assumindo o papel de líder e Valtteri Bottas o de escudeiro.

Em 2021, o inglês soma 59,16% do total de pontos conquistados pela Mercedes, 433,5. Já Bottas acumula 40,84%.

Mas a Mercedes vive um equilíbrio maior que o da Red Bull, com Max Verstappen superando Sergio Pérez por uma margem maior. O holandês chega a 262,5 pontos, ou 66,03%, contra 135 do mexicano (33,97%).

Mas essas diferenças de rendimento na posição final de uma corrida não é algo que apenas as equipes de ponta vivenciam, estando presentes também no resto do pelotão, inclusive com números mais abismais.

Por exemplo, na Alfa Romeo, Kimi Raikkonen possui 85,72% de todos os pontos da equipe, contra apenas 14,28% de Antonio Giovinazzi. A AlphaTauri vive algo similar, com Pierre Gasly fazendo quase três vezes mais pontos que seu companheiro Yuki Tsunoda.

Os mais igualados

O êxito de uma equipe no campeonato de construtores depende de ter dois pilotos que tragam uma quantidade similar de pontos, uma situação que parece ter um peso ainda maior no meio do grid, na luta pela terceira, quarta e quinta colocações.

No momento, a McLaren é a terceira, mas sua vantagem vem caindo graças ao avanço da Ferrari e pela consistência de ambos os pilotos da equipe italiana.

Em Woking não há dúvidas de que Lando Norris é o piloto número 1 em 2021, já que ele soma 60,41% dos pontos contra apenas 39,59% de Daniel Ricciardo, mesmo com sua vitória na Itália.

Mas a McLaren ainda pode cair para a Ferrari no fim do ano. De forma silenciosa, a equipe de Mattia Binotto pode ter a dupla mais balanceada do grid. Carlos Sainz e Charles Leclerc estão separados por apenas 0,20% na porcentagem, já que a diferença entre eles no Mundial é de apenas meio ponto.

Essa ordem pode mudar para 2022, com a introdução do novo regulamento técnico, criando algo mais igual, mas é importante que cada um dos pilotos que se encontra atrás do companheiro reduzir o déficit para não iniciar o próximo ano com tamanho golpe.

Resultados de pilotos por porcentagem de pontos em 2021 após 16 GPs:

Equipe Piloto 1 Pts (%) Piloto 2 Pts (%) Total Mercedes Lewis

Hamilton 256.5 (59.16%) Valtteri

Bottas 177 (40.84) 433.5 Red Bull Max

Verstappen 262.5 (66.03%) Sergio

Pérez 135 (33.97%) 397.5 McLaren Lando

Norris 145 (60.41%) Daniel

Ricciardo 95 (39.59%) 240 Ferrari Carlos

Sainz 116.5 (50.10%) Charles

Leclerc 116 (49.90%) 232.5 Alpine Fernando

Alonso 58 (55.77%) Esteban

Ocon 46 (44.23%) 104 AlphaTauri Pierre

Gasly 74 (80.44%) Yuki

Tsunoda 18 (19.56%) 92 Aston Martin Sebastian

Vettel 35 (57.38%) Lance

Stroll 26 (42.62%) 61 Williams George

Russell 16 (69.57%) Nicholas

Latifi 7 (30.43%) 23 Alfa Romeo Kimi

Raikkonen 6 (85.72%) Antonio Giovinazzi 1 (14.28%) 7 Haas Mick Schumacher 0 Nikita

Mazepin 0 0

